Estadounidenses “desesperados” por viajar, revela encuesta

Según el 16° Índice Anual de Confianza en Vacaciones de Allianz Partners USA, la confianza en tomar unas vacaciones anuales nunca ha sido tan alta, ya que nuevos datos de consumidores muestran la desesperación de los estadounidenses por encontrar formas de viajar.

La última encuesta de la compañía de seguros y asistencia en viajes encontró que el 68% de los estadounidenses confían en tomar unas vacaciones en algún momento de 2024, lo que marca el punto más alto desde que comenzó la investigación en 2009.

El 75% de los estadounidenses considera que tomarse unas vacaciones es importante este año, lo que eleva el déficit de vacaciones a un mínimo histórico.



En lo que respecta al compromiso de hacer una escapada, los viajeros más jóvenes de entre 18 y 34 años (71%) siguen expresando la mayor confianza en tomarse unas vacaciones anuales. Siguiendo el ritmo de la generación Z y los millennials, los viajeros de entre 35 y 54 años muestran más confianza este año con un 70% (dos puntos más que el año pasado), mientras que los mayores de 55 años ahora tienen un 65% de confianza (6 puntos más que el año pasado) en que se tomarán unas vacaciones en algún momento de 2024.

Con una confianza anual en un nivel récord, una proporción cada vez mayor (73%) dice que necesita desesperadamente unas vacaciones (2 puntos más que el año pasado). Con el aumento de la pasión por viajar, no sorprende que, mientras que la mitad (47%) de los estadounidenses señaló que realmente no puede permitirse unas vacaciones este año, el 49% compartió que es probable que viaje de todos modos, lo que desencadenó una nueva tendencia de viajes que racionaliza sus acciones: las vacaciones justificadas o ” justi-vacation”, cuando alguien se toma unas vacaciones a pesar de no poder afrontar los gastos que conlleva el viaje.

Si bien puede ser un aumento de presupuesto, el 27% de los estadounidenses dijeron que están invirtiendo más en experiencias de viajes de lujo este año, lo que demuestra una inclinación por derroches como boletos de clase ejecutiva y hoteles de alta categoría.

En otra de las primeras encuestas, el porcentaje de estadounidenses que dijeron que piensan que tomarse unas vacaciones es importante pero no están seguros de que vayan a tomarlas este año cayó a su punto más bajo. Solo el 15% de los estadounidenses están experimentando un déficit de vacaciones, alcanzando un mínimo histórico (3 puntos menos que el punto más bajo anterior en 2012).

Comprometidos a encontrar formas de tomarse unas vacaciones a pesar de las limitaciones financieras, del 73% que dijo que está desesperado por tomarse unas vacaciones, más de la mitad planea reducir sus viajes debido a la inflación (57%).

“El Índice de confianza en las vacaciones de este año demuestra que los estadounidenses están priorizando sus planes de viaje en 2024“, dijo Daniel Durazo, director de comunicaciones externas de Allianz Partners USA .

“A pesar de citar limitaciones financieras y otros factores externos, los estadounidenses están aún más decididos a viajar a su destino de elección. Si está planeando una escapada este año, le recomendamos que agregue un plan de seguro de viaje a su lista de equipaje. Ya sea que se trate de un retraso en el vuelo o la pérdida de equipaje, una póliza de seguro de viaje puede reembolsarle las pérdidas cubiertas asociadas con un retraso de viaje cubierto o una pérdida de equipaje que, de lo contrario, podrían arruinar un viaje preciado”, agregó Durazo.

