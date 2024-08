Fraude con cheques crece y preocupa en Estados Unidos

Una nueva encuesta publicada por la fintech IntraFi, muestra que a pesar de la disminución en el volumen de chequeras, el 90% de los bancos estadounidenses encuestados dijeron que el fraude con cheques está aumentando.

La encuesta, que incluyó respuestas de 471 bancos, reveló que más de una cuarta parte de los bancos experimentaron un aumento del 50% o más en el fraude con cheques durante los últimos tres años. Otro 19% dijo que el fraude con cheques había aumentado entre un 30% y un 49%, mientras que un 28% adicional dijo que había aumentado entre un 10% y un 29%.

“Son cifras alarmantes que demuestran que el fraude con cheques está descontrolado y en aumento“, dijo Mark Jacobsen, director ejecutivo y cofundador de IntraFi. “Los bancos comunitarios se están viendo especialmente afectados y esperan que los responsables políticos intervengan”.

De hecho, los bancos comunitarios parecen cada vez más frustrados por las demoras en el pago de cheques sin fondos de las instituciones que los cobraron. El noventa por ciento de los encuestados dijo que tales demoras son habituales o ocurren ocasionalmente. El mayor obstáculo en el proceso de pago se encuentra en las instituciones con más de 700 mil millones de dólares en activos, según el 59% de los encuestados.

Cuando se les preguntó qué cambios les gustaría ver de parte de los reguladores, el 62% dijo que apoyaba trasladar la responsabilidad por el fraude con cheques al “banco del primer depósito”, la institución que primero cobra el cheque sin fondos. Casi la mitad de los banqueros quieren que las fuerzas del orden se ocupen mejor del fraude con cheques, mientras que el 14% apoya más fondos para ampliar la fuerza policial del Servicio Postal de Estados Unidos.

Los analistas externos coinciden en que es necesario abordar el problema

“En los últimos años, no puedo creer la cantidad de correos electrónicos y llamadas que recibo sobre falsificación de cheques“, dijo Frank Abagnale Jr., fundador de Abagnale and Associates y la inspiración para el libro y la película “Catch Me If You Can”, en un episodio reciente del podcast Banking with Interest de IntraFi . “Es un problema enorme”.

La encuesta de IntraFi también reveló que los banqueros siguen siendo pesimistas respecto de la economía. El 34% mencionó el empeoramiento de las condiciones económicas en su institución durante el último año, mientras que el 38% dijo que prevé que las condiciones empeorarán en los próximos 12 meses.

Los elevados costes de financiación y la feroz competencia por los depósitos pueden estar alimentando ese pesimismo. El 83% de los banqueros encuestados afirmó que el precio de los fondos había aumentado durante el último año, y el 59% mencionó un entorno más competitivo para los depósitos.

Los banqueros se mostraron divididos en lo que respecta a la demanda de préstamos: el 39% dijo que había aumentado durante el último año, mientras que el mismo porcentaje dijo que había disminuido. De cara al futuro, el 42% espera que la demanda de préstamos aumente, mientras que el 35% espera que se mantenga igual.

Para más detalles sobre la encuesta y su metodología, ingrese aquí.

Sigue leyendo:

· Deloitte prevé aumentos en fraudes bancarios por Inteligencia Artificial

· Estudio muestra que el costo anual del cumplimiento de los delitos financieros asciende a $15,000 millones en América Latina

· Alertan a neoyorquinos a no caer en trampas de falsos gestores de alivios migratorios