LeBron James tras oro en París 2024: “No me veo jugando en Los Ángeles”

LeBron James brilló en los Juegos Olímpicos de París 2024 logrando así su tercera medalla de oro olímpica. Con esta victoria, el jugador de los Lakers superó una estadística del legendario Michael Jordan, quien es considerado por muchos como el mejor jugador en la historia de la NBA.

Tras la victoria en la final contra Francia, LeBron expresó su orgullo por el desempeño de un equipo que, aunque formado rápidamente pero con estrellas del calibre de Stephen Curry y Kevin Durant, demostró tener la calidad suficiente para asegurar el quinto título olímpico consecutivo para Estados Unidos y el decimoséptimo en la historia de los Juegos.

“Estoy muy contento, es un momento especial para mí. Lo vivo con humildad, sabiendo que aún puedo jugar al baloncesto a un alto nivel, rodeado de grandes jugadores y un excelente cuerpo técnico. Es un honor poder salir a la cancha y representar a nuestro país”, comentó LeBron ante una multitud de periodistas en el Palacio Bercy en declaraciones recogidas por EFE.

A sus 39 años, LeBron valoró especialmente la victoria contra Francia, especialmente por haber sido en su propia casa. “No podríamos haber imaginado un escenario mejor para la final olímpica. Ha sido especial enfrentarnos al equipo anfitrión en un ambiente tan extraordinario”, explicó.

Comparando el equipo estadounidense actual con los de anteriores Juegos Olímpicos, LeBron afirmó que “el mejor es el que tenemos ahora. Hemos vuelto a nuestro máximo nivel, aunque sabemos que tuvimos algunos años en los que no estuvimos a la altura de nuestras capacidades”.

“Ganar el título olímpico es algo increíble, un gran honor. Si he podido contribuir a que Estados Unidos gane la medalla de oro, eso es maravilloso”, comentó.

Sobre haber superado a Michael Jordan en títulos olímpicos, con 4 de LeBron frente a 2 de Jordan, LeBron tuvo palabras de elogio para “Air Jordan”. “Solo con ver su silueta y su habilidad, sabes que es uno de los mejores jugadores de baloncesto que hemos visto. Fue un jugador de talento puro, de otro mundo”, resumió.

En cuanto a la posibilidad de jugar en los próximos Juegos Olímpicos de Los Ángeles, LeBron descartó esa idea. “No, no me veo jugando en Los Ángeles, aunque tampoco me veía jugando en París. Dentro de cuatro años, no creo que pueda verme jugando”.

LeBron también destacó el papel fundamental de su familia, especialmente de su esposa. “Mi mujer es la mejor. Sin ella, no estaría en esta posición, amando el juego como lo hago. Tener a mi esposa, mis dos hijos, mi hija y el resto de mi familia aquí ha sido un verdadero placer”, concluyó.

