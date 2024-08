Participe en la feria “Contigo Regreso a Clases”

Por quinta ocasión, Univision 41 Nueva York arranca e 12 de agosto su iniciativa anual “Contigo Regreso a Clases”, que tiene como objetivo ayudar a cientos de familias a prepararse para el nuevo año escolar.

En asociación con NYC Hall of Science, Catholic Charities of Brooklyn & Queens, Casita Maria, Catholic Charities of the Archdiocese of New York, New Jersey City University y otras agencias, se ofrecerán sesiones de panel con expertos, encuentros con agencias de la ciudad y obsequios para familias necesitadas.

Este año, Univision 41 Nueva York distribuirá más de 5,000 mochilas y materiales escolares.

“El profundo impacto de nuestro ‘Contigo Regreso a Clases’ en nuestra comunidad nos ha inspirado a expandirnos a una iniciativa de cinco días. Estamos entusiasmados por continuar nuestra colaboración con los socios para apoyar a las familias en la preparación de los estudiantes para el próximo año escolar”, dijo en un comunicado Roberto Yañez, Northeast Regional Manager/President y General Manager de Univision 41 Nueva York.

“En nuestro 90º aniversario de servicio a las comunidades latinas y diversas del Sur del Bronx y Harlem del Este, el Centro de Artes y Educación Casita María se complace en ser el anfitrión de Univision para su evento anual ‘Contigo Regreso a Clases’”, expresó por su parte Félix Urrutia, Executive Director de Casita Maria.

“El periodo de regreso a clases puede ser muy excitante, pero también muy desafiante para las familias de nuestra comunidad. Con el costo de los elementos escolares en alza, Catholic Charities of the Archdiocese of New York se complace en asociarse con Univision 41 NY en el evento ‘Contigo Regreso a Clases’ para proporcionar suministros esenciales para que nuestros niños puedan comenzar el año escolar preparados”, resaltó Msgr. Kevin Sullivan, Executive Director.

También el presidente de la Universidad de la Ciudad de Nueva Jersey, Andrés Acebo, aseguró: “Creemos en el poder de la educación para transformar vidas. Cuando proporcionamos a los estudiantes los recursos que necesitan para un año escolar exitoso, se sienten mejor, hacen mejor y rinden con el corazón lleno y con mucho orgullo”.

“A medida que nos preparamos para un nuevo año escolar, es un placer colaborar nuevamente con Univision en la iniciativa ‘Contigo Regreso a Clases’”, dijo el Canciller de Educación de NYC, David C. Banks. “Nuestros superintendentes comunitarios están ansiosos por compartir los recursos que tienen disponibles para padres y estudiantes en cada comunidad, y estamos emocionados de escuchar reflexiones directamente de nuestras familias sobre el próximo año escolar.”

Los presentadores de Noticias 41 Univision, Adriana Vargas, Esperanza Ceballos, Víctor Javier Solano y Ana Patricia Candiani, serán los anfitriones del foro con funcionarios escolares de NYC y otros expertos en educación. Además, los miembros del equipo de La X 96.3FM ayudarán en la distribución de suministros escolares.

El evento es gratuito y forma parte de varias iniciativas educativas que Univision NY organiza anualmente. Los asistentes pueden registrarse visitando univision.com/regresoaclases

El evento de cinco días visitará varias ubicaciones, incluyendo:

NY Hall of Science en Queens el 12 de agosto,

Iglesia Nuestra Señora del Perpetuo Socorro en Brooklyn el 13 de agosto,

Casita María en el Bronx el 14 de agosto,

IS 143 en Manhattan el 15 de agosto

New Jersey City University el 16 de agosto.

Se espera que muchos padres de familia aprovechen los recursos disponibles para el regreso a clases./ Suministrada