Trump responde al comentario de Walz: “No somos raros, somos gente sólida”

El candidato a la presidencia por parte del Partido Republicano, Donald Trump, se presentó en un mitín de su campaña en Montana, en donde contestó el comentario que hizo el candidato demócrata, Tim Walz, luego de llamarlos “raros” a él y a J.D. Vance.

Tim Walz, quien fue anunciado por Kamala Harris como su compañero de fórmula para las elecciones de noviembre, habló sobre sus contrincantes y los llamó “raros”. “Estos tipos son espeluznantes, son muy raros”, dijo Walz, al referirse a Trump y Vance, durante mitin en Pensilvania, en su primera aparición como candidato a vicepresidente.

“Queremos tener buenas elecciones”

El expresidente no se quedó callado y respondió a esos comentarios durante un evento de campaña en Bozeman, Montana. Trump dijo: “No, no somos raros. Somos gente muy sólida”, compartió Time.

Y continuó: “Queremos tener fronteras fuertes. Queremos tener buenas elecciones…”, dijo Trump. “Creo que somos lo opuesto a raros. Ellos son raros”.

Time también publicó que Donald Trump afirmó que la campaña de Kamala Harris busca desacreditarlos cuando se presentan en sus eventos.

“Es increíble. No es una palabra que se use demasiado en política. No, J.D. Vance es un gran patriota”, expresó. Más tarde estos comentarios, Trump los publicó en su cuenta de Truth Social.

Vance también respondió

Por su parte, el candidato a vicepresidente republicano, J.D. Vance, también respondió sobre los comentarios del gobernador de Minnesota sobre ser llamado “raro”.

“Creo que el argumento de ‘raro’ vino de un grupo de becarios de 24 años (que trabajan) en sus redes sociales (…) A mí lo que me parece raro es abrir la frontera al fentanilo para que llegue a nuestras comunidades”, expresó Vance en un encuentro con periodistas.

El senador de Ohio opinó que el calificativo “no tiene sentido” y se definió como “un tipo normal que quiere vivir el sueño americano”.

“Tengo a mi mujer y tengo tres hijos preciosos en casa, Si esa gente (Partido Demócrata) quiere llamarme raro, creo que es un gran honor”, añadió.

