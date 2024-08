Adiós carry on en EE.UU: nueva normativa a partir del 1 de septiembre

A partir del 1 de septiembre, la forma de viajar en avión sufrirá unos cambios a los que los usuarios deberán adaptarse rápidamente debido a que la normativa de equipaje de mano está en puerta e impactará de manera indirecta a los turistas estadounidenses.



Según información oficial, a la hora de viajar en avión los usuarios deberán considerar una serie de reglas, que incluso en algunas ocasiones quizás puedan servir para conseguir un viaje mucho más barato, por lo que si sueles viajar de manera continua es importante prestar atención a la normativa de la UE que acaba pone punto final a una reivindicada histórica.



El Parlamento Europeo informó que “las aerolíneas de todo el mundo tienen diferentes políticas y restricciones con respecto al tamaño y peso del equipaje de mano que los pasajeros pueden llevar a bordo, lo que a menudo genera confusión, inconvenientes y experiencias de viaje desagradables, retrasos y avances, dispuestas entre los pasajeros y el personal de la aerolínea”.

Equipaje, un “elemento esencial”

Además, señaló que las diferentes normas de las aerolíneas con respecto al tamaño del equipaje de mano y facturado, así como las tarifas cobradas a los pasajeros generan costos ocultos cuando un pasajero utiliza los servicios de diferentes aerolíneas o tienen que cambiar de aerolínea por razones o prácticas imprevistas, por lo que este fallo considerará el equipaje un “elemento esencial” en el transporte de pasajeros, siempre y cuando cumpla con los criterios razonables en cuanto a peso y dimensiones, lo que implica que no debería de haber un costo adicional.



Según la resolución que adoptó el Parlamento Europeo “al revisar la actual legislación de la UE sobre servicios aéreos (Reglamento (CE) nº 1008/2008), la Comisión debería aplicar íntegramente una sentencia del Tribunal de Justicia de la UE (asunto C-487/12) según la cual El equipaje debe considerarse un ‘elemento indispensable’ del transporte de pasajeros siempre que cumpla requisitos razonables en términos de peso y dimensiones y que, por tanto, su transporte no pueda no estar sujeto a un precio adicional”.



Si bien el mundo está a punto de conocer una nueva forma de viajar, también lo es que de un tiempo para acá los costos de los vuelos han cambiado avisadamente; las aerolíneas low cost lo han cambiado todo, pues han enseñado al ser humano a viajar de forma ligera por una cantidad que nadie podía imaginar años atrás y que incluso hoy mismo parece imposible, solo por el hecho de saber que se puede llegar a del otro lado de la ciudad por un precio que ni viajando en auto se compara.



La prensa española dio a conocer que los eurodiputados también señalaron que las dimensiones permitidas de las bolsas de viaje o de las cajas de transporte varían ligeramente entre las compañías aéreas para los animales pequeños que viajan en cabina como equipaje de mano, lo que provoca los mismos inconvenientes.



El Parlamento también instó a los Estados miembros a asegurar que esta sentencia sea respetada, además de garantizar la transparencia en la divulgación de cualquier tarifa asociada al equipaje de mano, en especial al proporcionar información sobre los precios y horarios de vuelo con el fin de proteger la protección al consumidor.



Como en cada aerolínea, las maletas de mano tienen una dimensión específica, mismas que deberá ser revisada con lupa por los turistas para evitar sorpresas.

