Trump dice que señalar gráfico de inmigración ilegal le salvó la vida en Pensilvania

El expresidente Donald Trump afirmó que la inmigración ilegal le “salvó” la vida el día de su atentado en Pensilvania y bromeó con que inclusive se va a dormir con el gráfico que mostró a los presentes en el mitin y que girar la cabeza le permitió esquivar la bala.

“La inmigración ilegal me salvó la vida”, le dijo al magnate Elon Musk en una conversación en directo con el dueño de X en esa plataforma.

El ataque, en el que solo resultó herido en una oreja, tuvo lugar el 13 de julio en un mitin en Butler, Pensilvania.

Un hombre, de 20 años, fue abatido posteriormente por los agentes, tras haber disparado desde un tejado a las afueras del recinto, mató a una persona del público e hirió a otras dos.

Segundos antes de ser baleado en la oreja, el magnate neoyorquino giró la cabeza para mostrar al público un gráfico que señalaba de acuerdo con sus cifras a un descenso significativo de la caída de la llegada de la inmigración irregular durante su anterior gobierno.

“Fue un milagro. Si no hubiera girado la cabeza, no estaría aquí ahora hablando contigo, por mucho que no me gustes“, le comentó a Musk en una conversación que comenzó con 45 minutos de retraso porque, según el republicano, la red sufrió un ataque masivo de denegación de servicio, conocido como DDOS.

El expresidente dijo que se alegra de haber usado ese gráfico. “Voy a dormir siempre con él”, bromeó.

Como se ha vuelto costumbre en su discurso, acusó al Gobierno de Joe Biden de abrir la frontera a los “inmigrantes ilegales” y de permitir a países como Venezuela hayan conseguido su nivel de criminalidad al “deshacerse” de esas personas.

Trump, además, le restó importancia a la rapidez con la que se levantó luego del ataque y que brindó una imagen que ha quedado para la historia de Estados Unidos, con la oreja ensangrentada y el puño levantado mientras era rodeado por sus escoltas.

Donald Trump reacciona tras un intento de asesinato en un evento de campaña en Butler, Pensilvania, el sábado 13 de julio de 2024. Crédito: Gene J. Puskar | AP

“Quería hacer saber (al público) que estaba bien. Era algo muy importante para mí. Antes de que me levantara y de que levantara el puño no sabían si estaba vivo. Y cuando lo hice, simplemente se aliviaron y alegraron. El lugar se volvió loco”, destacó.

Sigue leyendo: