Turki Al-Alshikh lanza mensaje al Canelo Álvarez: “El ego le gana”

El jeque de Arabia Saudita, Turki Al-Alshikh, habló sobre las recientes acciones que ha tomado el mexicano Saúl ‘Canelo’ Álvarez tras rechazar su propuesta de un combate en Oriente Medio; ante este hecho lo instó a tener un poco más de sabiduría y no dejarse ganar por el ego que tiene actualmente para poder hacer negocios juntos en un futuro cercano.

Estas declaraciones las realizó el principal impulsor del boxeo en Arabia Suadí durante una entrevista ofrecida para Fight Hub en Las Vegas, Nevada, donde dijo presente para apoyar el combate que él co promovió entre Vergil Ortiz y Serhii Bohachuk; esto luego de las palabras que lanzó el antiguo campeón indiscutido de los pesos súper medianos hace una semana.

“Lo dije antes y esta es mi opinión. Yo no fui el que empezó a hablar estas cosas, él fue quien empezó a hablar de estas cosas. Él dijo que me respeta, pero que no le gustan las cosas que estoy haciendo en el boxeo. Por eso dije lo que dije, y realmente pienso lo que dije. Si él es un muchacho con sabiduría, él entenderá el mensaje. Si es sabio entenderá, pero si el ego le gana, dejémoslo haciendo las cosas a su manera”, expresó.

Turki le estaba proponiendo al Canelo realizar un combate contra Terence Crawford para poder enfrentar a dos de los mejores libra por libra de la actualidad, aunque nunca recibió una respuesta positiva para esta invitación; el acuerdo nunca se realizó debido a que el tapatío estaba enfocado en las negociaciones para su combate contra Edgar Berlanga y terminó dejando a un lado la propuesta árabe.

Luego de conocerse este hecho el Canelo instó al jeque saudí a que si realmente desea trabajar con él debe hacerlo a su manera, algo que no resultó del agrado para Al-Alshikh.

“Yo no sé en qué tono él habla con los promotores. Si otros promotores hablaron con él de forma irrespetuosa, eso es algo entre él y el promotor. No es conmigo. Pero él me respondió a mí, y por eso obtuvo esa respuesta”, agregó Turki en sus declaraciones.

Recordemos que esta disputa entre Álvarez y Turki ocurrió en la conferencia de prensa de su combate contra Edgar Berlanga, donde el mexicano afirmó que le escribieron para enfrentarse contra Crawford, aunque él se negó.

“Ayer me mandaron un mensaje de texto diciéndome que querían hablar sobre la pelea en febrero con Crawford. Ellos me mensajearon ayer, y les dije que yo no iba a hablar de ninguna otra pelea, porque estoy 100 por ciento enfocado en esta pelea. No me gusta la forma en la que habló (Turki Al-Alshikh)”, dijo el Canelo en ese momento para Fight Hub.

“Y yo no estoy en esta posición por nada. Yo estoy en esta posición, y si él quiere trabajar conmigo va a ser a mi manera, no en la suya. Yo no necesito esa pelea. No fue la forma correcta de acercarse a mí. Yo respeto a todos, y respeto a Turki, pero si él quiere trabajar conmigo necesita ser a mi manera”, agregó.

