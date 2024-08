Demi Lovato debutará como directora en el documental “Child Star”

Después de lidiar con problemas de abusos de sustancias y de salud, la cantante Demi Lovato está a punto de dar un emocionante paso en su carrera al debutar como directora con el documental titulado “Child Star”. Este esperado proyecto, que explora la compleja vida de las estrellas infantiles y los desafíos únicos que enfrentan, marca un nuevo capítulo en la carrera de Lovato.

A sus casi 32 años, la exestrella Disney estrenará el filme el próximo 17 de septiembre.

“En Disney te convertías al instante en un modelo a seguir, quisieras o no. Y como Disney Channel era enorme en ese tiempo (2008), había también una no hablada presión de que si hacías algo mal, sabías que había millones de personas esperando para tomar tu lugar”, comparte en charla con The Hollywood Reporter.

Fue en esa época justamente cuando Lovato comenzó a lidiar con algunos problemas de adicciones, temores, que la hicieron estallar cuando golpeó primero a una bailarina en la gira de “Camp Rock 2”, precipitando sus posteriores y constantes visitas a rehabilitación.

“Child Star” se adentra en el mundo de las celebridades jóvenes, ofreciendo una mirada íntima y reveladora sobre el impacto que la fama temprana puede tener en el desarrollo personal y profesional de los jóvenes. Con su experiencia personal como una estrella infantil que creció bajo el escrutinio público, Lovato aporta una perspectiva única y auténtica a la dirección del documental.

El documental es un retrato del trauma y la inestabilidad, con historias recurrentes de rechazo, traiciones y presión infinita, que cuenta no sólo con el testimonio de la misma Lovato, sino de otras estrellas que, como ella, debieron lidiar con la fama infantil: Drew Barrymore, Christina Ricci, JoJo Siwa y Kenan Thompson.

Hoy, a 16 años de su éxito inicial, Lovato registra ocho discos de estudio, todos debutantes en el Top 10 de Billboard 200; cuenta con 266 millones de seguidores en redes sociales y ha alcanzado estabilidad emocional de la mano de su pareja, el cantautor Jordan Lutes.

Antes de dejar atrás definitivamente su tragedia, que incluye una etapa con desorden alimenticio y abuso sexual, Lovato dijo: “Necesitaba averiguar por qué entré a esta industria en primer lugar“.

Por eso, añadió, el filme no intenta culpar a ninguna persona, sino sólo ser una historia de lecciones sobre el estrellato infantil.

“Dale un trabajo serio a un niño y de pronto ellos están ganando más dinero que sus padres. El ecosistema completo de la familia se vuelve dependiente de que ese niño trabaje muy duro“, expreso Nicola Marsh, quien codirige con Lovato.

La noticia de su debut como directora ha generado gran expectativa tanto entre los fans como entre los críticos. Lovato, quien ha hablado abiertamente sobre sus propias luchas y victorias, promete ofrecer una visión honesta y conmovedora de los altibajos de la vida en el ojo público desde una edad temprana.

