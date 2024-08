El genial invento que hará que tus plantas no se mueran por falta de agua

En estos tiempos modernos, los smartphones juegan un papel muy importante en la vida de los seres humanos, ya que su uso no está limitado a las llamadas o mensajes, sino que tiene un mundo de posibilidades gracias a ciertos accesorios que pueden convertirse en tus grandes aliados.



Algunos móviles tiene la posibilidad de rastrear a una persona gracias a sus accesorios GPS, otros más incluso te ayudan a practicar pruebas médicas como un electrocardiograma, la medición del oxígeno en la sangre y hasta te pueden decir cuál es tu presión arterial.



Si un smartphone es capaz de conocer cómo está tu corazón, ¡imagínate todo lo que puede hacer para que no se te olviden las labores del hogar!



Una de las tareas que a menudo suelen olvidarse es regar las plantas y es gracias a Google Lens y otras aplicaciones especializadas como PlansDoctor que podrás identificar el estado de una planta, así como los cuidados que necesita y hasta el momento en que necesitan agua.



Si bien las apps mencionadas anteriormente puede dar información sobre una planta, aún no está en capacidad de ofrecer detalles del estado actual de una planta, pero existen en el mercado varios dispositivos que sí lo hacen.



Dichos dispositivos tiene la forma de una paleta y funciona introduciéndotela su parte alargada en la tierra de las plantas que se desean vigilar.



Los sensores de este dispositivo arrojarán datos precisos sobre el estado de las plantas y como en todos los aparatos, necesitan de una conexión WiFi para que pueda acceder a información desde cualquier parte del hogar.



Algunas de las variables que mide son el contacto con el sol, los niveles de la luz, la temperatura, así como la humedad y los nutrientes de la tierra. Gracias a estas acciones los usuarios podrán conocer en qué momento deberán regar cada una de las plantas, así como en qué momento es importante cambiar la tierra.



Cabe señalar que no todos los smartphones son compatibles con los dispositivos que existen en el mercado, pero por fortuna existen varias que se pueden ajustar a tus necesidades y así no morir en el intento de querer ser “la señora de plantas”.



