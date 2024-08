Harry y Meghan Markle no fueron invitados al castillo de Balmoral

La familia real británica está preparada para reunirse nuevamente en el castillo de Bamoral para disfrutar del verano, esta es una tradición que lleva años. Sin embargo, el encuentro de este año ha generado polémica porque el príncipe Harry y Meghan Markle no fueron invitados.

Estas vacaciones de verano también son más llamativas porque es el primer verano que pasa luego que se informara que el rey Carlos III y la princesa de Gales Kate Middleton fueron diagnosticados con cáncer. Pese a la enfermedad el rey y la princesa estarán presentes en el castillo y serán parte de la reunión familiar.

Por otro lado, una fuente cercana a los duques de Sussex habló sobre la reacción que tuvieron al enterarse que no había sido invitados. Aunque hay que recordar que desde que la pareja renunció a sus obligaciones reales no han sido tomados en cuenta para muchas actividades. Incluso, hace poco se dijo que la casa que habitaron en Reino Unido no ha sido ocupada por nadie más desde su mudanza.

Esta fuente no identificada le dijo a ‘Closer’: “A Harry y Meghan no les sorprende que no los hayan invitado, considerando que ni siquiera se hablan en este momento, pero se siente como un ataque personal diseñado para herirlos y avergonzarlos”.

La misma persona analiza que lo que le pasa a la pareja es que este tipo de acciones hace que se siga hablando sobre la relación que tienen y sobre la polémica que ha existido desde la llegada de Meghan a la familia.

Incluso, parece ser que esta última acción ha servido como un impulso más para que Meghan Markle consolide la idea de escribir un libro de memorias, donde plantee su experiencia con la realeza. Este libro sería una especia de continuación, desde otro punto de vista, del libro ‘Spare’, publicado por el príncipe Harry el año pasado.

A ‘Closer’ se le dijo que hay amigos de la actriz que dice que “es hora de quitarse los guantes y acabar con la diplomacia”.

