“Quemados por el sol”: el drama de pasajeros en paradas de autobuses sin marquesina en NYC

Son las 12:00 del medio día, y afuera del supermercado “Good Guy Market”, en la calle 167, en El Bronx, se ve a más de una docena de personas recostadas sobre los muros exteriores del local. No están ahí para comprar en el negocio. Bajo el aviso con el nombre del lugar, intentan protegerse del inclemente sol que hace, mientras esperan el autobus que los cruce hacia el otro lado del condado. El mercurio está por encima de los 85 grados. Hace un calor infernal, y aunque están a varios pasos de la parada de transporte, ellos prefieren esperar ahí, y correr cuando llegue el bus, para que el sol no les pegue tanto. La estación de autobus en la esquina, no cuenta con marquesina, ni con bancas donde puedan esperar, haciéndole quite a los rayos del astro rey que están que arden. Todos son latinos.

Aunque la imagen parece una simple escena cotidiana de neoyorquinos esperando transporte, también es testimonio fiel de un reporte de las organizaciones NASA DEVELOP y Transportation Alternatives, con el que denuncian las molestias que deben padecer a diario, miles de usuarios del sistema de autobuses de la Gran Manzana al tener que esperar al aire libre sin marquesinas en las paradas, que los resguarden del sol o la lluvia.

Tan solo el 20% de las paradas de autobús de la ciudad de Nueva York tienen una marquesina. Y aunque pudiera sonar a coincidencia, las personas que viven más cerca a las paradas de autobús más calientes de Nueva York tienen un 56% más de probabilidades de ser latinas, un 24% más de probabilidades de ser negras y un 40% más de probabilidades de no ser blancas. El Bronx y Queens tienen las paradas de autobús más calurosas.

Y eso sí que lo tiene claro la dominicana Jasbleidy Suero, quien a pesar de estar familiarizada con las altas temperaturas de San Pedro de Macorís, en su tierra natal, asegura que cada vez que tiene que esperar el autobus en el verano, reniega del sol.

“Este sol acá es peor que el de Dominicana. Allá por lo menos uno siente la brisita, pero aquí es un sol que te mata y se mezcla con tanta humedad. Uno está esperando la guagua (bús) y cuando uno se sube uno está sudando como un caballo”, comenta la joven latina, quien a diario toma el autobus en la calle 167, en El Bronx. “Estamos quemados por el sol, porque siempre no tiene que esperar un montón y en las paradas no hay bancas ni techos pa’ protegerlo a uno. Y si llueve es peor. Pero así nos toca a nosotros los pobres”.

El reporte señala precisamente que además de la falta de marquesinas para que los pasajeros esperen con comodidad, lo que le echa más fuego a la hoguera es que la ciudad de Nueva York tiene los autobuses más lentos del país. Advierten que los tiempos de espera a menudo superan los 30 minutos y las personas que viven a menos de un cuarto de milla de las paradas de autobús más usadas tienen un 62% más de probabilidades de vivir por debajo de la línea de pobreza.

Las siete paradas de autobús más calurosas se encuentran en el Bronx, con una temperatura promedio de 11°F por encima del promedio de la ciudad, y 20°F más que las paradas de autobús más frías. A pesar de que ese condado alberga solo el 12% de las paradas de autobús de la ciudad, tiene el 27% de las paradas de autobús más calurosas.

Los residentes de El Bronx utilizan el autobús más que los residentes de cualquier otro distrito, y 3 de cada 4 paradas de autobús de ese condado son más calurosas que el promedio de la ciudad. En general, las paradas de autobús más calurosas tienen significativamente menos probabilidades (14%) de tener marquesinas que las más frías, agrega el informe.

“Los políticos siempre dicen que Nueva York es la ciudad de las oportunidades y que aquí todos somos iguales, pero eso es pura cotorra. Nomás hay que ver todo lo que la gente de El Bronx tiene que sufrir para esperar un jodido bus. Tardan mucho en pasar y uno tiene que esperar con el sol dándole a uno duro”, comenta el dominicano Aneudi de la Cruz. “En Manhattan donde están todos los blanquitos uno ve marquesinas en cada esquina, pero aquí no. Si de verdad se preocuparan por uno, pondrían más aquí. Hay gente con muchos chamaquitos y gente mayor que tiene que aguantarse ese sol del diablo”.

El reporte, titulado “Esperar el autobús en la ciudad de Nueva York es caluroso y miserable. Aquí el motivo”, advierte además que más de la mitad de las 400 paradas de autobús más calurosas del sistema de transporte rodante están en Queens, otro condado afectado. El 67% del total de paradas de autobús de Queens son más calurosas que el promedio de la ciudad.

Y en otra denuncia, el reporte revela que las paradas de autobús más calurosas tienen la mayor cantidad de pasajeros y la menor cantidad de marquesinas para refugiarse. Asimismo manifiestan que las personas que viven a menos de un cuarto de milla de las paradas de autobús más calurosas tienen un 34% más de probabilidades de viajar en autobús que las personas que viven a menos de un cuarto de milla de las paradas de autobús más frías.

Y para acabar de empeorar el panorama que deben sufrir los usuarios de autobuses en zonas de bajos ingresos o comunidades más vulnerables en la Gran Manzana, los investigadores que analizaron los datos de temperatura diurna de verano en las paradas de autobús, utilizando satélites de imágenes térmicas, recalcaron que “en ningún lugar de Estados Unidos el efecto isla de calor urbano –cuando los espacios verdes limitados y el asfalto generalizado atrapan el calor– es peor” que en la Gran Manzana, donde el calor mata a más de 350 neoyorquinos cada año.

“A medida que los veranos se vuelven más calurosos, las paradas de autobús son una fuente poco reconocida de exposición al calor peligroso en los cinco condados. Con los autobuses más lentos del país y tiempos de espera que a menudo se extienden a más de 30 minutos, las paradas de autobús sofocantes son un factor de riesgo crítico, pasado por alto y cada vez más apremiante”, advierte el reporte. “Las paradas de autobús más calurosas son 14,5 °F más calientes que las más frías, y es más probable que estén ubicadas en comunidades negras, latinas, asiáticas y de alta pobreza, en Queens y El Bronx, y en las comunidades con más pasajeros de autobús”.

Contrario a lo que enfrentan residentes de sectores con paradas sin marquesinas, los investogadores agregaron que las paradas de autobús más frescas tienen más probabilidades de tener una parada de autobús y estar ubicadas cerca de árboles de la calle, espacios verdes o zonas de agua, y que los blancos no pasan tantas afugias en paradas de buses. “Si bien aproximadamente la misma cantidad de residentes vive cerca de las paradas de autobús más frescas y calurosas, casi el doble de residentes blancos viven cerca de las paradas de autobús más frescas que de las más calurosas”, resaltaron..

Elizabeth Adams, codirectora ejecutiva interina de Transportation Alternatives, resaltó que no es justo que neoyorquinos que dependen del servicio de autobuses tengan que padecer tanto las inclemencias del sol y la lluvia cuando esperan transporte.

“En medio de las interminables olas de calor de este verano, la ciudad de Nueva York está obligando a millones de sus residentes a esperar un autobús lento en el calor sofocante. Este informe arroja nuevas luces sobre la asombrosa mala asignación de recursos de nuestra ciudad y la falta de preparación para la crisis climática, lo que suma el insulto a la herida y mantiene un statu quo mortal en torno al transporte”, aseguró la defensora de los pasajeros.

“Los datos muestran, una y otra vez, que las comunidades más ricas y blancas esperan en paradas de autobús más frescas y seguras. Esta es una opción de política que es totalmente solucionable, y esperamos ver a los líderes de nuestra ciudad hacer cambios reales y tangibles para proteger a los neoyorquinos del calor excesivo”, agregó Adams.

Los creadores del reporte emitieron una serie de recomendaciones a los Departamentos de Transporte y a la MTA para mejorar las sofocantes paradas de autobús, incluyendo instalar paradas de autobús con asientos y relojes de cuenta regresiva en todas las estaciones de autobús de alta prioridad para el 2025. Igualmente, recuperar espacios de estacionamiento para crear una zona de autobús con espacio para una parada de autobús, donde las aceras sean estrechas.

Otras sugerencias incluyen plantar árboles alrededor de las paradas de autobús prioritarias donde sea posible y recuperar espacios de estacionamiento para crear zonas autobús con espacio para varios árboles y mantener el servicio de autobús en hora pico durante todo el día en las rutas prioritarias en días de calor extremo.

“Los pasajeros de autobús merecen dignidad y respeto, no calor extremo y esperas peligrosas para recibir el servicio”, afirmó Jolyse Race, organizadora principal de la organización Riders Alliance. “Este informe de gran éxito de Transportation Alternatives y la NASA confirma lo que los dos millones de pasajeros de autobús de Nueva York saben muy bien. Nuestras esperas sin techo para autobuses lentos y poco fiables son peligrosas para nuestra salud. Es sinceramente indignante que nuestros líderes nos sometan a condiciones tan miserables en una ciudad con 101 multimillonarios, donde la mayoría de la gente ni siquiera conduce un coche”.

Lisa Daglian, directora ejecutiva del Comité Consultivo Permanente de Ciudadanos de la MTA, hizo un llamado a las autoridades municipales para que tomen cartas en el asunto y echen a andar mejoras.

“Este nuevo informe pone las experiencias vividas por los pasajeros de la MTA en contexto con los hechos duros y fríos de la dura y sudorosa verdad. Instamos a la Ciudad a actuar con rapidez para añadir y mejorar las paradas de autobús en los cinco condados, empezando por las 100 paradas de autobús y tres rutas de autobús que necesitan una intervención prioritaria”, mencionó Daglian. “Los pasajeros de autobús ya están ansiosos por viajes lentos sin carriles exclusivos para autobuses. No deberían tener que esperar sin una marquesina a que llegue su transporte”.

