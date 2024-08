Ed Sheeran se convirtió en socio minoritario de un club recién ascendido a Premier League

El cantante británico Ed Sheeran dio un paso más en su pasión por el fútbol al convertirse en accionista minoritario del Ipswich Town, el equipo de sus amores.

El artista, que ha sido seguidor del Ipswich Town desde que era un niño, adquirió el 1,4% de las acciones del club recién ascendido a Premier League. A pesar de su participación minoritaria, Sheeran tendrá un asiento en el palco ejecutivo del estadio de Portman Road, lo que le permitirá estar más cerca de su equipo.

El propio Sheeran expresó su felicidad por poder contribuir al futuro del club que tanto ama: “Ser seguidor del Ipswich es una alegría. Hay altibajos, pero en el fútbol hay que aceptarlo. No soy accionista con derecho a voto ni miembro de la directiva, solo estoy poniendo algo de dinero en el club que amo y él me devuelve el gesto, así que no me pidáis sugerencias sobre fichajes o tácticas”, apuntó el cantautor.

La relación entre Ed Sheeran y el Ipswich Town va más allá de una simple inversión. El cantante ha sido un gran apoyo para el club en los últimos años, convirtiéndose en su principal patrocinador y diseñando incluso una de las equipaciones del equipo.

El presidente del Ipswich Town, Mark Ashton, ha destacado la importancia de esta relación y ha agradecido el compromiso de Sheeran con el club. “Que uno de los artistas más importantes del mundo nos haya dedicado tanto tiempo y le haya dado al club una exposición tan increíble en todo el mundo, pidiendo muy poco a cambio, demuestra el hecho de que esta relación sea tan especial”, afirmó Ashton.

La llegada de Ed Sheeran como accionista del Ipswich Town abre un nuevo capítulo en la historia del club. Los aficionados esperan que esta inversión impulse al equipo y le permita alcanzar nuevos éxitos. Además, la popularidad de Sheeran atraerá a nuevos seguidores al club, tanto a nivel local como internacional.

Con el debut del Ipswich Town en la Premier League este fin de semana, la emoción está a flor de piel entre los aficionados. Sheeran ha expresado su deseo de ver al equipo triunfar en la máxima categoría del fútbol inglés.

