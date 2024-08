USCIS da nuevo paso para otorgar Green Card a ciertos indocumentados 

Hace algunos años, la oficina de Servicios de Ciudadanía, USCIS, anunció la puesta en marcha sobre un programa que tiene como objetivo “promover la unidad familiar en el sistema de migración”, por lo que en los siguientes días iniciará un proceso de selección donde analizará caso por caso la situación de miles de inmigrantes que están casados con un estadounidense y que han vivido por años sin poder regularizar su situación.

Esta acción llevará a un grupo de inmigrantes a aplicar por una Green Card, pero será hasta el próximo 19 de agosto cuando la oficina ofrezca más detalles de la regla y el proceso en el Registro Federal.



Será en la fecha antes mencionada que USCIS empezará a recibir peticiones, pero no lo hará antes, por lo que instó a los inmigrantes interesados respetar la fecha y no entregar con antelación el Formulario I-131 F, porque serán rechazados.



“El 19 de agosto, USCIS comenzará a aceptar solicitudes mediante un nuevo formulario electrónico, el Formulario I-131F, Solicitud de Permiso de Ingreso Vigente para Ciertos Cónyuges e Hijastros No Ciudadanos de Ciudadanos Estadounidenses. El Formulario I-131F no estará disponible en uscis.gov hasta el 19 de agosto”, se puede leer en el comunicado de prensa.

Actualizan guía de Preguntas y Respuestas Clave

A decir del departamento, El Formulario I-131 F no solo deberá ser presentado por el solicitante, sino también por la pareja de este.



Además, se encontrarán con una guía para que acudan ante las autoridades con una preparación previa, “también tenemos actualizado las Preguntas y Respuestas Clave sobre el proceso en la página web Mantener Unida a las Familias”.



Hace dos meses, el 19 de junio, el presidente Joe Biden emitió una proclamación para que el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) facilitara la petición de Green Card a esposos indocumentados estadounidenses, sin necesidad de salir del país.

Cuidado con los fraudes

El DHS, al que pertenece USCIS, estima que esta acción impactara de manera positiva a cerca de 500,000 cónyuges inmigrantes que han vivido más de 20 años en el país, así como 500,000 hijos de inmigrantes.



Tras esta acción se han emitido advertencias sobre posibles fraudes en asesorías legales de supuestos “notarios públicos, así como de abogados, por lo que hizo un par de recomendaciones que esperan puedan seguirse al pie de la letra.



“Si necesita asesoramiento legal sobre asuntos de inmigración, asegúrese de que la persona que lo ayude esté autorizada. Solo un abogado habilitado para ejercer la abogacía en los Estados Unidos o un representante acreditado que trabaje para una organización reconocida por el Departamento de Justicia puede brindarle asesoramiento legal sobre asuntos de inmigración”, sentenció USCIS.

Además, enlisto las cuatro formas en las que un emigrante que busca una Green Card a través del Formulario I-131F podría ser víctima de fraude.



* Usurpadores del gobierno: personas que se hacen pasar por funcionarios de USCIS.

* Sitios web fraudulentos: algunos sitios web afirman estar afiliados a USCIS.

* Pagos por teléfono o correo electrónico: USCIS advierte que nunca pide transferencias de dinero a una persona. “No aceptamos Western Union, MoneyGram, PayPal ni tarjetas de regalo como pago de tarifas de inmigración. Además, nunca le pediremos que pague tarifas a una persona por teléfono o por correo electrónico”.

* Notarios públicos: estas personas no están autorizadas a brindar servicio legal relacionado con los beneficios de inmigración, a menos que sea un abogado admitido para ejercer la abogacía en los Estados Unidos

