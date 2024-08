Dominicano Luis Severino lanzó un joya y Mets blanquearon a Marlins en New York

El lanzador dominicano Luis Severino lanzó pelota de cuatro hits para su segunda blanqueada de su carrera, y los Mets de Nueva York obtuvieron jonrones de Francisco Lindor y Pete Alonso en una victoria el sábado de 4-0 sobre los Marlins de Miami.

Este sábado Severino lanzó como nunca lo había hecho en sus últimas salidas y recordando a ese lanzador que brilló hace casi una década del otro lado de la ciudad y que incluso llegó a formar parte de la conversación para el premio Cy Young, siendo tercero en la votación al galardón de la L.A. en 2017.

Lanzó el segundo juego completo y primero desde 2018, que casualmente también fue un blanqueo en contra de los Astros de Houston en Minute Maid Park.

En esta ocasión, permitió solo cuatro imparables, otorgó una base por bolas y ponchó a ocho contrarios para llegar a 117 en la campaña y a 905 en su carrera, y que los Mets derrotaran 4-0 a los Marlins en Citi Field, con el oriundo de Sabana de La Mar sumando su octava victoria del año (8-6).

“Fue increíble”, dijo Severino. “Fue muy divertido salir a competir para esta base de fanáticos”.

All 27 outs from Luis Severino's complete game 🎥 pic.twitter.com/pDuC2TJ8T2 — SNY (@SNYtv) August 18, 2024

Redujo su efectividad a 3.91 en 142.2 episodios de labor -y 24 salidas-, su WHIP es de 1.22 y los contrarios le batean para .238, luego que en la temporada pasada le promediaran .301. No hay dudas de que este Luis Severino de 2024 ha eclipsado al de 2023, y eso es muy positivo.

“Fue una sensación especial”, dijo Mendoza. “La multitud lo apoyó. Fue un día especial”.

Mendoza pasó cinco temporadas con Severino como entrenador de los Yankees y conoce al lanzador derecho desde que era un adolescente.

“Estoy orgulloso de él porque no ha sido fácil”, dijo Mendoza. “Sabía que me estaba mirando y sé que una vez que me mira de esa manera, quiere una más. Fue una decisión fácil para mí”.

Severino, quien tiene un contrato de un año, no ha lanzado más de 90 entradas en una temporada desde que lanzó 191 1/3 entradas en 2018. Si los Mets siguen con una rotación estricta de cinco hombres, Severino tendrá alrededor de seis. O siete largadas restantes. Es una cantidad decente de tiempo restante en la temporada regular.

Entonces, por un lado, el dominio de Severino sobre los jóvenes, agresivos y de bajo rendimiento de los Marlins respondió a algunas preocupaciones sobre su trabajo y su carga de trabajo. Definitivamente está en un buen lugar. Pero, por otro lado, también siguió planteando algunas preocupaciones sobre su capacidad de trabajo.

