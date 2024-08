¿Qué tan cierto es que la comida puede cambiar tus hormonas?

Las redes sociales se han convertido para millones de usuarios en una enciclopedia sobre diversos temas que van desde tips de cocina hasta consejos de salud, sin embargo, no todos lo que opinan están en condiciones de hacerlo porque no son especialistas, sino influencers.

La desinformación que actualmente existe en redes, sobre todo en TikTok, ha llevado a la Doctora Taraneh Nazem, endocrinóloga reproductiva y especialistas en infertilidad de RMA of New York a desmentir a un usuario de dicha red que afirma que comer cacao crudo a diario podría equilibrar por completo las hormonas, así como a curar el síndrome premenstrual.

“El creador hizo declaraciones generales sin ningún respaldo científico y la sección de comentarios se llenó de personas ansiosas por probarlo, a pesar del conocido potencial del cacao por causar insomnio y ansiedad si se consume en grandes cantidades”, dijo el especialista a Time.

La doctora Nazem no es la única que asegura que la mayoría de los comentarios sobre la salud que circulan en redes son mentira, a ella se suma la médico Caroline Messer, endocrinóloga de Northwell Health en el Hospital Lenox Hill de la Ciudad de Nueva York, quien resalta el grave problema de que “todos los días, otro influencer en TikTok afirma que los superalimentos pueden cambiar nuestro equilibrio hormonal”.

El impacto de una buena dieta en la salud

Messer declaró al medio antes citado que le “irrita” encontrarse con información falsa que asegura que el vinagre de sidra de manzana ayuda a las mujeres con el síndrome de ovario poliquístico o que el té verde es el secreto para una mejor sensibilidad a la insulina o pero aún, que la mantequilla favorece los niveles saludables de estrógeno.

Ante la ola de desinformación que existe en redes sociales, expertos en la materia revelan lo que en realidad los alimentos pueden hacer por la salud hormonal.

La dietista y coordinadora de nutrición en el Hospital Mount Sinaí, Perri Halperin, indicó también a Time que algunos alimentos pueden afectar la producción y secreción de hormonas al generar cambios en el intestino e incluso resaltó que algunos alimentos también contienen hormonas o compuestos similares que las limitan, como por ejemplo: la soya, que contiene fitoestrógenos que imita al estrógeno.

Sin embargo, los expertos coinciden en que lo que realmente puede afectar a la salud hormonal es la forma general de comer de una persona “una dieta poco saludable con un alto contenido de alimentos procesados y grasas saturadas puede provocar enfermedades como el síndrome metabólico, la diabetes y el síndrome de ovario poliquístico (SOP)”.

La comida juega a favor y en contra

A decir de Messer, una dieta rica en dulces, productos lácteos, cereales refinados, carne roja y alimentos procesados puede aumentar los niveles de estrógeno y promover la resistencia a la insulina debido a su mayor nivel de grasa corporal.

Por su parte, la dietista Funcional de Richmond de Virginia, Katytee Hadley, informó que es posible tener problemas médicos de origen hormonal, mismos que se pueden solucionar con un cambio en la forma de comer, incluso, resaltó que hasta hace poco ayudó a una mujer joven a desaparecer los síntomas intestinales, así como a regular sus ciclos irregulares, su síndrome premenstrual y problemas de quistes ováricos que se rompían con irregularidad a través de un cambio nutricional.

“En menos de seis meses, ya no tenía síntomas de síndrome premenstrual ni quistes, su acné desapareció, sus ciclos se volvieron más regulares, tenía más energía y la hinchazón y los gases desaparecieron por completo”, dice Hadley.

“No existe una fórmula mágica”

Si bien el caso de la paciente de la doctora Hadley es real, esta historia no se aplica en la mayoría de las personas, por lo que aún no existe el alimento mágico, como se promociona en TikTok, que puede ayudar a revertir una enfermedad a través de las hormonas porque la salud hormona, como bien indican los especialistas, suelen tener más que ver con lo que no comes.

Halperin señala que la mayoría de las personas no deberían preocuparse por equilibrar sus hormonas a través de la alimentación o suplementos porque el cuerpo se encarga de esa tarea “la verdad que las hormonas son increíblemente complejas, individualizadas y fluctúan…” por lo que “no existe una fórmula mágica” que genere una salud hormona óptima.

Antes de someterse a un tratamiento casero, es importante realizar una visita a un especialista, quien le guiará de manera precisa sobre un método a seguir ante cualquier padecimiento.

