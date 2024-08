Cada vez son más comunes los casos de cáncer de colon entre jóvenes delgados y en forma

Según cifras oficiales, el cáncer de colon ha aumentado un 50 por ciento entre las personas de entre 20, 30 y 40 años durante los últimos años, especialistas oncólogos de todo el mundo creen que la explicación a este creciente número se debe al consumo de comida chatarra, así como al aumento de la obesidad.



Sin embargo, este aumento no se explica entre los jóvenes que están en forma y son saludables, tal es el caso de la ex productora de BBC Radio 4, Molly Guinness, quien fue diagnosticada con cáncer de color a los 39 años.



A través de un video que circula en la web, la ex productora señaló que “soy una de las cinco personas jóvenes que conozco a quienes se les ha diagnosticado cáncer de colon el año pasado; todos somos delgados y llevamos una vida saludable. Miro alrededor de la sala de espera en la clínica colorrectal y todas las personas que veo allí tienen un IMC saludable”.

El cáncer de colon ha ido en aumento en todo el mundo. Crédito: Shutterstock Crédito: Shutterstock

Una enfermedad común entre adultos mayores

Los datos oficiales muestran que la tasa de cáncer de colon aumentó un 52 por ciento entre las personas de 25 a 49 desde inicios de los 90, mientras que las tasas de la enfermedad en los grupos de mayor edad, que son los que tienen más posibilidades de contraer la enfermedad, ha disminuido e incluso se han mantenido estables en el mismo periodo.

Un estudio reciente realizado en Singapur descubrió que el metilglioxal, un compuesto que se libera cuando el cuerpo descompone alimentos azucarados y grasosos, tiene un efecto sobre un gen que ayuda a combatir los tumores.

Expertos en el tema, señalaron al Dailymail que si bien el consumo de comida chatarra está fuertemente relacionada con la obesidad, también lo es que la comida chatarra es una explicación demasiado simple para lo que se está viendo en las clínicas.



El oncólogo Karol Sikora, un reconocido médico a nivel mundial con más de 40 años de experiencia, dijo al medio antes señalado que el aumento de casos posiblemente se deba a un cambio de estilo durante la década de los 50, pero sigue siento un misterio qué cambio exactamente ha aumentado el riesgo de cáncer.



“No parece estar particularmente relacionado con la obesidad. Tampoco hay diferencias en la creciente tasa de aparición temprana de cáncer entre los vegetarianos, lo cual es parte del rompecabezas”, dijo Sikora.



El especialista también reconoció que la comida chatarra, así como los alimentos ultraprocesados (UPF) podrían ser factores de riesgo, pero culpar solo a ellos dos sería muy “simplista”.

El cáncer de colon puede ser asintomático en sus primeras etapas. Crédito: Pexels. Crédito: Pexels

Cambios en la microbio intestinal

El médico sospecha que un cambio en la microbio intestinal en los jóvenes podría ser el responsable del aumento del cáncer “un microbioma saludable es fundamental para prevenir el cáncer de intestino. Las células intestinales se bañan en los productos producidos por las bacterias las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Por lo tanto, no sería sorprendente que algunos cambios resultaran en una mayor o menor incidencia de cáncer de colon”.



En tanto, el médico oncólogo Hendrik-Tobias Arkenau, de HCA Healthcare en Londres, dijo que el aumento de cánceres de colon entre los jóvenes es una verdadera preocupación y por ahora hay que tratarlos a tiempo y no esperar a detectarlos en sus últimas etapas.

‘Si alguien viene y dice ‘he perdido peso, he tenido un poco de sangre, me duele un poco la barriga’, no siempre se trata del síndrome del intestino irritable, no siempre es adecuado decir ‘vuelve en tres meses y hazte un control’“, advirtió Hendrik.

De acuerdo con cancer.org, el cáncer de colon es el tercer cáncer que se diagnostica con más frecuencia tanto en hombres como en mujeres en los Estados Unidos. Según los cálculos de la Sociedad Americana Contra El Cáncer, se considera que durante 2024 las cifras para este tipo de cáncer en los Estados Unidos son:

106,590 casos nuevos de cáncer de colon (54,210 casos en hombres y 52,380 casos en mujeres)

46,220 casos nuevos de cáncer de colon (27,330 casos en hombres y 18,890 casos en mujeres)

Te puede interesar:

* Las causas por las que más personas de menos de 50 años están siendo diagnosticadas con cáncer de colon

* Estudio revela aumento de jóvenes estadounidenses con cáncer de colon

* Cáncer de colon: 3 síntomas que no debes ignorar