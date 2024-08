Director de COR3 en Puerto Rico asegura que estimado de daños por tormenta Ernesto será mucho menor que el de Fiona y María

Nueva York – Manuel Laboy, director ejecutivo de la Oficina Central de Recuperación, Reconstrucción y Resiliencia de Puerto Rico (COR3), dijo que aún es “prematuro” establecer una cifra de los daños ocasionados por la tormenta Ernesto en la isla, pero anticipó que el estimado no se acercará al del huracán Fiona y mucho menos al de María.

“Ciertamente, hubo unos daños. La pregunta es cuán rápido cuantificar esos daños. En eso estamos en este momento. ¿Por qué?, porque los primeros días de la tormenta, entiéndase la semana pasada hasta el fin de semana, el enfoque ha sido la respuesta. Esa respuesta está en salvar vida y propiedad, por una parte; y, por otra parte, restablecer los servicios esenciales, mayormente el sistema eléctrico y el de agua…”, planteó Laboy este lunes en entrevista con El Diario.

A preguntas sobre un estimado preliminar del impacto que dejó Ernesto al pasar como tormenta por Puerto Rico ante de convertirse en huracán, Laboy respondió: “Es muy prematuro, porque inclusive estos son informes de municipios y ciertas agencias; por ejemplo, la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA). Pero, todavía no estoy recibiendo el informe inicial de daños del sistema eléctrico, porque el enfoque en estos momentos de LUMA es restablecer el servicio”.

El ingeniero explicó que, desde el jueves pasado, empezó a correr el periodo de 30 días para recibir los informes de agencias y municipios sobre los daños ocasionados por el ciclón.

Aún no deciden si solicitarán declaración de desastre mayor al gobierno federal

En ese término de tiempo, las autoridades en la isla deberán recopilar la mayor cantidad de datos y examinarlos para determinar si solicitarán al gobierno federal una declaración de desastre mayor.

“Así que yo te diría que nosotros tenemos 30 días a partir de la semana pasada, del jueves que es cuando se acaba el incidente, para completar estos informes y determinar si se cumplen con los criterios mínimos para levantar ante el gobierno federal una solicitud de declaración de desastre mayor. Dentro de esos 30 días vamos a completar todo. Pero a tu pregunta de estimado de daños, debemos estar a partir de la semana que viene con un panorama de estimado que nos dé un número que sea confiable. Y yo anticipo que va a ser mucho menos que Fiona. Fiona es un desastre multibillonario. Lo que pasa es que todavía estamos pensando en María que rompió el molde. María fueron decenas de billones, pero no podemos olvidarnos que Fiona fue un desastres de miles de millones de dólares”, comparó el encargado de COR3.

“¿Hasta qué punto Ernesto pudo haber afectado proyectos que ya estaban en reconstrucción?, ¿tienen alguna idea de qué tipo de proyectos que ya estaban corriendo se pudieron haber afectado?”, indagó El Diario.

“Eso también lo vamos a saber en las próximas semanas, pero sí sabemos que hay proyectos que Ernesto afectó en el caso de María y Fiona; los hay. Pero yo no creo que sean una gran cantidad, y mayormente lo vamos a ver en carreteras y puentes…Tan pronto a los estimados se le empiece a dar forma vamos a tener una mayor idea”, insistió.

“De un proyecto tener daños de Ernesto y de Fiona o de María, ciertamente esa parte va a ser clave a la hora de negociar con FEMA cómo se atiende ese proyecto”, resaltó el entrevistado.

COR3 es la entidad encargada a nivel local de desembolsar los fondos para proyectos de infraestructura pública bajo el Programa de Asistencia Pública, una vez la Agencia Federal para Manejo de Emergencias (FEMA) aprueba u obliga los fondos.

Bajo el Programa de Asistencia Pública se asignan y distribuyen fondos FEMA para proyectos de obra permanente en municipios, corporaciones y agencias como la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), así como organizaciones sin fines de lucro, como parte de los procesos de recuperación y reconstrucción.

COR3 fue creada el 3 de octubre de 2017, a raíz de los huracanes Irma y María, bajo la Orden Ejecutiva OE-2017-65.

Una declaración de desastre mayor facilita una mayor asistencia federal para individuos e infraestructura pública que incluiría fondos de FEMA, no solo para labores de emergencia, sino para obras permanentes.

En medio del paso del sistema por la isla, el presidente Joe Biden emitió una declaración de emergencia bajo la que se autoriza al Departamento de Seguridad Nacional (DHS) y a FEMA coordinar todos los esfuerzos para responder a emergencias relacionadas con la tormenta que ponen en peligro la vida y propiedad en los 78 municipios de la isla. La declaración de emergencia se realizó al amparo del Título V de la Ley Stafford.

No vislumbra mayores retrasos en reconstrucción y en proyectos ya encaminados

Laboy dijo que no prevé un retraso mayor en la reconstrucción poshuracanes en la isla tras el paso de Ernesto.

“Yo no anticipo que esto cree un retraso, no creo. Si utilizo el barómetro de Fiona, Fiona tuvo dos efectos en el caso de María. Fiona te crea un periodo de respuesta y estabilización de la emergencia. Así que estuvimos desde finales de septiembre de 2022, octubre, noviembre…ocasionó como dos meses de retraso en lo que es la línea de tiempo, e impactó el 10% de las obras de María. Ernesto no va a hacer eso. Ernesto, afortunadamente, con la excepción del sistema eléctrico…,pero fuera de eso ya Ernesto se estabilizó, y ya los municipios y las agencias volvieron a tomar sus proyectos de María y Fiona. Por ende, yo no anticipo mayores retrasos en términos de la línea de tiempo ni en las obras que se afecten de María y Fiona por Ernesto. Habrán proyectos, pero no va a ser de tanto impacto como Fiona que fue 10% de las obras de María. Va a ser mucho menos de eso”, abundó.

Impacto del déficit en el fondo de desastre de FEMA

Sobre el hecho de que el Fondo de Ayuda para Desastres (DRF) de FEMA se está agotando o refleja un déficit de unos $6,000 millones, Laboy planteó que “inmediatamente” el asunto no afectaría a la isla, ya que los esfuerzos se concentran en la respuesta de emergencia.

“No nos debe impactar inmediatamente, porque de llegar a una declaración, que entiendo que vamos a llegar, lo más importante al principio son fondos para trabajos de emergencia. En una declaración de desastre mayor aprobada por el presidente lo más importante es que se empiecen a trabajar los proyectos de emergencia relacionados con Ernesto, y esos no están limitados por la situación actual de ese fondo. Ese fondo todavía tiene dinero. Lo que pasó es que FEMA estableció una medida cautelar para restringir las nuevas obligaciones, y ninguna obligación nueva que tenga que ver con trabajo permanente o de mitigación que no esté relacionada a salvar vida y propiedad, pues esos básicamente está en pausa. Pero nuevas obligaciones se pueden trabajar siempre y cuando sean de emergencia”, explicó.

Sin embargo, Laboy reconoció que es importante que el asunto se resuelva pronto, ya que de otra forma afectaría las nuevas obligaciones para proyectos de obra permanente en Puerto Rico.

“Se tiene que resolver porque me está impactando nuevas obligaciones de obra permanente y de mitigación de María y de Fiona, y eventualmente de Ernesto las habrá. No me está impactando obligaciones existentes de María y Fiona, de esas yo puedo seguir desembolsando. Todo lo nuevo que no sea de salvar vida o propiedad de emergencia, eso es lo que está congelado”, añadió.

“Cuando usted dice que, a pesar del déficit de FEMA, se pueden seguir aceptando solicitudes para obra permanente, ¿a qué se refiere entonces?”, cuestionó este rotativo.

“Significa que ahora mismo hay muchas solicitudes corriendo y que van a continuar su curso, y la van a llevar hasta la etapa antes de aprobarlas. O sea que las dejan en el ‘parking’. Las dejan hasta el final, pero no las pueden aprobar por la medida cautelar”, detalló.

En ese sentido, el director de COR3 recordó que una obligación no es un desembolso, sino una aprobación de FEMA con base en la información que se sometió.

“El desembolso viene después y va a depender del tamaño del proyecto”, matizó.

“Los proyectos que ya están debidamente aprobados, a esos yo puedo seguir tramitando solicitudes de desembolso; ahí no hay problema. Yo tengo muchísimos. Estamos hablando de miles de proyectos obligados que yo puedo seguir haciendo el trámite. Los que no han sido aprobados todavía, me refiero a que están en un proceso de evaluación por FEMA, y ese proceso va a continuar y lo van a llevar hasta el final. Van a estar a punto de aprobarse, pero no van a poder aprobar porque está esta restricción”, puntualizó Laboy.

¿Qué es el Fondo de Ayuda para Desastres (DRF)?

El gobierno de Estados Unidos es el encargado de financiar la respuesta por desastres en estados, territorios y naciones tribales mediante asignaciones a unas 20 agencias y departamentos. Con ese presupuesto, cada una de las instrumentalidades financia sus propios programas.

FEMA es la principal agencia responsable de la asistencia general en caso de desastre, por lo que recibe la mayor cantidad de dinero para responder a desastres a través del DRF.

Sin embargo, debido, principalmente al aumento en desastres climáticos, el fondo requiere de la asignación de más recursos para no quedarse inoperante.

Desde hace meses, FEMA espera porque el Congreso actúe y apruebe la asignación de $9,000 millones que pidió Biden para garantizar el financiamiento del fondo para lo que queda de este año fiscal que termina el 30 de septiembre.

Al momento, Cámara y Senado se encuentra en receso hasta el 9 de septiembre. No hay certeza, si al retornar de la pausa legislativa, atenderán el asunto.

Unos $33,000 millones han sido desembolsados desde el embate del huracán María en septiembre de 2017 para labores de recuperación y obra permanente en la isla. De ese monto, unos $28,000 millones han sido obligados para proyectos de mejoras permanentes y $3,500 millones para obra permanente”, detalló el coordinador federal alterno de Recuperación por Desastre de la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA), Andrés García Martinó, en entrevista con este periódico en abril pasado.

Sigue leyendo:

Fondos FEMA en Puerto Rico: director de COR3 considera incompleto informe de GAO sobre lento uso de dinero para obra permanente

Director de COR3, Manuel Laboy, sobre propuesta para eliminar esa oficina en Puerto Rico: “Yo creo que hay mucha desinformación”

FEMA anuncia nueva reglamentación para simplificar y agilizar la asistencia y distribución de fondos por desastres

Puerto Rico: FEMA se atribuye $33,900 millones en fondos obligados para obra permanente tras huracán María