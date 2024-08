Los científicos le tienen una mala noticia a los amantes de la astrología

¿Lo primero que haces en el día es leer el horóscopo? Si tu respuesta fue “sí”, te tenemos una mala noticia, un grupo de científicos descubrió que las predicciones basadas en los movimientos de los planetas y las estrellas no son mejores que las conjeturas aleatorias.



A lo largo de los años, los defensores de la astrología han asegurado que el movimiento de las estrellas y los planetas pueden influir e incluso predecir el comportamiento y la vida de los seres humanos en la tierra, por lo que de ser cierto, los expertos deberían de poder predecir la posición de las estrellas en el momento del nacimiento de alguien a partir de información sobre dicha persona.



Entonces, ¿la astrología funciona? No, según una evaluación detallada de 152 astrólogos, las predicciones no solo eran mejores que las adivinanzas al azar, sino que rara vez coincidían entre sí.



A pesar de que casi un tercio de los estadounidenses creen en la astrología, no existe una base científica sobre la creencia de que el movimiento de los planetas y las estrellas influyen o predicen el comportamiento humano, pero sigue siendo popular.



El matemático Spencer Greenberg, de la mano de la empresa social estadounidense Clearer Thinking, llevaron a la astrología a una prueba rigurosa para poder confirmar una de las afirmaciones fundamentales que asegura que la carta natal de una persona contiene información sobre la vida y el carácter de la persona.



En X, antes Twiiter, Greenberg dijo que “si fuera cierto, los astrólogos deberían ser capaces de elegir correctamente la carta astral de una persona a un ritmo superior al de una conjetura aleatoria, es decir, al azar”.



La prueba consistió en preguntar “¿es posible diseñar un estudio en el que si la astrología funciona, es muy probable que salga a favor de la astrología, y si realmente no funciona, es probable que salga en contra de la astrología?“.

Aciertos desconcertantes

Con dicha información, los investigadores crearon un cuestionario y seleccionaron 12 respuestas para que sirvieran como base de la prueba y como incentivo para todos los participantes ofrecieron un premio en efectivo de $1,000 a quienes lograran responder correctamente 11 preguntas.



Los 152 astrólogos que completaron la prueba, más de la mitad dijo estar seguro de haber acertado seis respuestas más, sin embargo, en promedio, los astrólogos solo acertaron 2,49 de las 12 respuestas posibles, exactamente lo que se esperaría si estuviera adivinando al azar.



“Ningún astrólogo fue capaz de responder correctamente más de cinco preguntas, a pesar de que la mayoría creía que sería mejor que el azar”, se puede leer en el hilo que abrió Greenberg en X.



Como parte de la prueba, se le pidió a los astrólogos que calificaran su experiencia desde “tengo un poco de experiencia” hasta “soy experto de clase mundial” y los resultados arrojaron que aquellos que se clasificaron como expertos tuvieron un desempeño ligeramente peor que aquellos que dijeron tener poca experiencia en el campo.

La astrología es igual a dinero

“Si la astrología realmente capta algunos detalles del universo de manera científica, se esperaría que los astrólogos dieran respuestas consistentes a este tipo de pruebas”, se lee también en la red social antes señalada.



Para muchos, la astrología no es más que una distracción bastante inofensiva y poco digna de un estudio intensivo, pero Greenberg sostiene que este tema es digno de estudio como cualquier otro.



“Si la astrología funciona, entonces eso exige una revolución en nuestra comprensión científica de cómo opera el universo, ya que la física moderna no proporciona ningún mecanismo que pueda explicar la astrología. Por otro lado, si la astrología no funciona en absoluto, también creo que eso es muy importante porque la astrología es una creencia muy extendida”, escribió el matemático.



En 2022, se estimó que la industria de servicios místicos, que incluye astrología, cartas del tarot y lectura de la palma de la mano, tenía un valor de 2.200 millones de dólares a nivel mundial, ante dicha cifra Greenberg concluye ‘literalmente, millones de personas lo utilizan para orientar su comprensión de sus vidas, su carácter y su futuro”.

