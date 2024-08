Dra. Nancy Álvarez llora en vivo por dolorosa experiencia

El emotivo segmento en “Desiguales” resaltó la importancia de la conexión familiar y el valor de las experiencias. La Dra. Nancy Álvarez, al compartir su experiencia personal destacó cómo a veces los padres pueden caer en la rutina y, sin querer, priorizar otras actividades sobre lo más importante: el tiempo de calidad con sus hijos. Su relato resonó con muchos, pues los niños, en su inocencia, manifestaron lo que realmente anhelan: la atención y el amor de sus progenitores.

“Yo siempre he sentido que no le di todo el tiempo a mi hija que ella necesitaba. Tenía que trabajar doble porque yo la crie sola. Tenía que elegir entre trabajar y que ella comiera“, dijo la terapeuta frente a las cámaras de Univision, mientras lloraba.

Álvarez explicó que con un familiar fue completamente distinto: “A mi primer sobrino yo sí le dediqué mucho tiempo porque yo estaba estudiando, y es algo que ella me lo dice. Ya lo entiende, después de hablar mucho, pero me dice: ‘Yo hubiera preferido viajar menos y estudiar en escuelas que no fueran tan caras, y tenerte más tiempo conmigo'”.

La decisión de dedicar tiempo a los seres queridos es una reflexión valiosa que invita a la audiencia a reconsiderar sus prioridades. En un mundo donde las distracciones son numerosas y el tiempo parece escaso, la Dra. Álvarez inspiró a todos a valorar esos momentos simples, pero significativos con sus hijos, recordando que los juguetes pueden ser efímeros, pero los recuerdos y las relaciones son lo que perdura.

Adamari López tiene una experiencia similar a Nancy Álvarez

Adamari López ha compartido momentos emotivos con su hija Alaïa, especialmente al ver videos que impactan emocionalmente. Esta conexión y la capacidad de compartir emociones profundas reflejan la cercanía que tienen. Sin embargo, detalló que su pequeña siempre ha querido compartir más con ella y que trabajara menos.

“A veces como papás nos ocupamos de darles las cosas que nosotros creemos que ellos necesitan porque a lo mejor fueron carencias nuestras y no sabemos escuchar esas señales de qué es lo que necesita el niño (…) El niño al final lo que necesita es tiempo que no tiene que ver ni con la escuela cara, ni con el juguete más caro que le quiera dar, ese momento que puedes compartir y jugar aunque sea con un carrito o con un niño imaginario con ellos”, expresó frente a sus compañeras.

