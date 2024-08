Aylín Mujica luego de ser eliminada de La Isla: ‘Ha sido lo más difícil que he hecho en mi carrera’ 

La actriz cubana Aylín Mujica fue eliminada esta semana del programa La Isla: Desafío Extremo, que se graba en Turquía y pone a prueba las habilidades físicas y mentales de un grupo de famosos, que además deben vivir en condiciones complicadas.

Luego de que saliera del reality show, la artista ofreció una entrevista a Hoy Día en la que abrió su corazón y contó cómo se sintió en esta experiencia.

“Creo que ha sido una de las experiencias más duras y difíciles a nivel profesional y personal. Esos circuitos, ese tipo de juegos fueron muy desafiantes, pero al mismo tiempo lo que vivías emocionalmente al estar desconectada del mundo. Vengo desempacando y todavía no sé dónde ando”, afirmó.

Aylín Mujica comentó que el no tener a su familia cerca también fue algo que le afectó mucho. “El hecho de estar allá con un desafío, sin comidas porque al equipo de las Águilas nos ha tocado muchísimo estar en playa Baja, he perdido no sé cuántas libras, la piel se me ha puesto súper fea porque de verdad que fue un desafío en todos los sentidos, pero ha sido lo más difícil que he hecho en toda mi carrera y toda mi vida”.

Dijo que por la suerte fue que salió del programa, pues por unos segundos hizo que se derrumbara la torre que construían como parte del reto.

Al fallar, la cubana se sintió con mucha rabia porque quería quedarse en el programa. “Pero es la voluntad de Dios”, reconoció.

La artista lloró también al hablar de su casa y familia. “Era una montaña rusa de conflictos, de emociones, de decir me quiero quedar con mi equipo, no somos deportistas, no somos atletas, pero vamos a darla todo en el circuito, pero al mismo tiempo me preguntaba si estaban bien mis hijos”.

Agradeció a Telemundo por esta experiencia que la hizo estar en condiciones extremas y agradecer muchas de las cosas que tiene en su vida.

La salida de Aylín Mujica fue muy sentida en el reality show, pues se había convertido en alguien muy querida dentro de los participantes, sobre todo en su equipo las Águilas.

Sigue leyendo:

· Julia Gama habla de Turquía a pocos días del estreno de ‘La Isla: Desafío Extremo’

· La espectacular promo de ‘La Isla: Desafío Extremo’, el nuevo reality show de Telemundo

· ¿Quién es La Poderosa, la sensual participante de ‘La Isla: Desafío Extremo’?