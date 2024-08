JetBlue “eleva con lectura” a Puerto Rico a través de bibliotecas en centros comunitarios

Nueva York – La aerolínea JetBlue impulsa la iniciativa “Soar with Reading” (Elevarse con lectura), por primera vez en Puerto Rico en asociación con Little Free Library.

Para marcar la ocasión, la compañía aérea con sede en Nueva York realizó un evento este jueves en el “Centro Tau” ubicado en Loíza, pueblo ubicado en la costa noreste de la isla.

Como parte del proyecto, los organizadores colocaron siete cajas o “bibliotecas” alderedor de varios centros en Puerto Rico para compartir e intercambiar libros. El fin es impulsar un mayor acceso a la literatura para todas las edades, particularmente niños.

“Estamos emocionados de traer nuestro estimado programa Soar with Reading a la isla por primera vez, ayudando a conectar a más jóvenes con el gusto a la lectura y la imaginación”, destacó Icema Gibbs, vicepresidente de responsabilidad social corporativa y diversidad, equidad e inclusión de JetBlue en un comunicado enviado a El Diario.

JetBlue encabeza una iniciativa para distribuir siete cajas o “bibliotecas” alderedor de varios centros en Puerto Rico para compartir e intercambiar libros. Foto: Cortesía – JetBlue

“A través de estas siete cajas de intercambio de libros de Little Free Library colocadas en centros comunitarios clave en todo Puerto Rico, resaltamos nuestro compromiso por aumentar el acceso a valiosos recursos educativos para nuestros miembros de la tripulación, nuestros clientes y las comunidades a las que servimos”, añadió la representante de la aerolínea que es la más grande al momento en el territorio.

A pesar de que es la edición decimocuarta del proyecto, esta es la primera vez que impacta Puerto Rico.

La intención detrás de este esfuerzo, que JetBlue inició en el 2015, es atender el problema de la falta de libros apropiados para niños en comunidades desatendidas o en desventaja educativa.

¿En qué consiste “Soar with Reading” ?

En específico, las cajas para intercambiar el material de lectura están disponibles para los residentes en las comunidades en espacios que se caracterizan por un tránsito considerable de personas. JetBlue explicó que la idea es que, cada vez que alguien visite una de las bibliotecas, pueda llevarse gratuitamente un libro y dejar otro.

A través de la iniciativa “Soar with Reading” (Elevarse con lectura), JetBlue busca promover la lectura principalmente en los niños. Foto: Cortesía – JetBlue

Los libros que está distribuyendo JetBlue son tanto en inglés como español.

Hasta el momento, la inversión de JetBlue en libros a través de “Soar with Reading” supera los $4 millones de dólares.

“Es un honor trabajar con JetBlue en Puerto Rico para expandir el acceso a libros en asociación con su programa Soar with Reading. Little Free Library cree que todos deberían tener la oportunidad de encontrar inspiración en un libro personalmente relevante, y esa oportunidad no debería estar limitada por la edad, los ingresos o la geografía. El éxito de esa misión depende de la combinación de apoyo corporativo, organizaciones comunitarias y voluntarios locales. Somos afortunados de poder trabajar con JetBlue y sus miembros de la tripulación, los socios editoriales de JetBlue y las comunidades locales donde se colocarán las cajas de intercambio de libros de Little Free Library”, indicó, por su parte, Greig Metzger, director ejecutivo de Little Free Library.

Los socios editoriales incluyen Barefoot Books, Harper Collins, Lil’ Libros, Penguin Random House, Quarto, Scholastic y Somos Uno.

Little Free Library es una organización 501 (c)(3) sin fines de lucro que trabaja para incentivar el amor

por la lectura y empoderar a las personas a través de cajas de intercambio de libros distribuidas en comunidades en todo el mundo.

¿Dónde están las cajas de intercambio de libros de JetBlue en Puerto Rico?

· Isabela Boys and Girls Club de Puerto Rico, Ave. Juan Hernández, Al lado cuartel

policía Isabela

· The Gogo Foundation, 1123 Avenida Hostos, Ponce

· Las Margaritas Boys & Girls Club de Puerto Rico, Eduardo Conde Avenue Res. Las Margaritas, Santurce

· Carolina Boys & Girls Club de Puerto Rico, enfrente del Polideportivo Guillermo

Angulo, Calle 24, Carolina

· Centro Comunitario TAU, C4G9+59P, Loíza, 00772

· The Flight Park, CXPQ+R5G, Carolina, 00979

· Hospital San Jorge, 258 C. San Jorge, San Juan, 00912

