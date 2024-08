Jon Voight, padre de Angelina Jolie, pide a Brad Pitt terminar pleito legal con su hija

Luego del anuncio de su separación, en 2016, Brad Pitt y Angelina Jolie se han visto inmersos en diversas disputas legales respecto a sus hijos, la repartición de bienes, entre otros aspectos.

Por lo anterior, y por primera vez desde la separación de la pareja, el padre de la actriz, Jon Voight, alzó la voz, a través de una entrevista al medio Fox News Digiral, para pedir un “cese al fuego” con el único fin de brindarle estabilidad a sus nietos.

Quiero que esto termine. Es díficil. Me gustaría que encontraran una manera de hacer las paces. Creo que los niños necesitan algo de estabilidad. Quiero a los niños y amo a mi hija. Jon Voight – Actor

En el mismo mensaje, Voight también mencionó que debería ser el ganador del Oscar por “Once Upon A Time In Hollywood” quien “dé el primer paso” para poner punto final a todas las disputas.

Y quiero que Brad dé un paso adelante y haga lo que tiene que hacer. Poner fin a esta tontería” Jon Voight – Actor

¿Cuáles son los pleitos legales entre Brad Pitt y Angelina Jolie?

Tras dos años de matrimonio, la intérprete de “Tomb Raider” solicitó el divorcio a Brad Pitt, en 2016, por razones que no han sido oficializadas hasta el momento. Sin embargo, y de acuerdo con lo mencionado por diversos medios, y mencionado por la misma actriz, el presunto alcoholismo de Pitt, así como un supuesto incidente de violencia entre el actor y la actriz, que también involucró a uno de sus hijos, habrían sido los causantes de su separación.

Ante estas acusaciones, el FBI llevó a cabo una investigación que fue cerrada, de manera reciente, sin presentar cargos.

Desde aquel momento, la pareja se ha “enfrascado” en una disputa legal que involucra la repartición de bienes, específicamente, la resolución a la venta de la bodega francesa que compartían durante su matrimonio, y por la cual el intérprete de “Seven Years In The Tibet” demandó a Jolie por la venta de su participación.

Aunado a todo lo anterior, los actores han mantenido una constante disputa por la custodia de sus seis hijos. Sin embargo, y en recientes semanas, se ha revelado que los jóvenes, Shiloh, Pax, Vivienne, Knox, Maddox y Zahara, se han declinado por permanecer cerca de su madre.

Un claro ejemplo de lo anterior fue la reciente petición de Shiloh, hija biológica de la pareja, para quitarse el apellido de su padre y obtener el de su madre durante su etapa de soltera.

Lo anterior fue replicado por Vivienne, quien en una reciente obra estudiantil, suprimió el apellido de su padre. De igual manera, Zahara, hija adoptiva del ex matrimonio, decidió dejar fuera el nombre Pitt durante la iniciación de su etapa universitaria.

