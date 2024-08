Luka Doncic sería el principal objetivo de Lakers una vez que LeBron James se retire

Los Angeles Lakers ya tienen claro que el tiempo de su gran estrella y figura LeBron James tiene fecha de caducidad y por esa razón ya estarían planificando un movimiento futuro que convierta al esloveno Luka Doncic en la nueva cara del equipo californiano.

Según un reporte del periodista Kevin O’Connor en el podcast de la página The Ring, la intención es que los Lakers puedan encontrar en Doncic la nueva cara de la franquicia ante una inminente partida de LeBron James que tiene como principal objetivo, además de intentar ganar un último anillo antes de retirarse, poder compartir en una misma cancha con su hijo Bronny James.

Sin embargo O’Connor señala que la llegada del exjugador del Real Madrid va a ser complicada porque recientemente los Mavs alcanzaron su primera final de la NBA desde 2011 y al haber finalmente pactado un equipo competitivo y sea la cara de Dallas luce difícil un canje que involucre al europeo.

“He informado en este podcast y en The Ringer sobre cómo (Los Lakers) tienen la mira puesta en Luka Doncic en el futuro. Veremos si eso funciona. Dallas acaba de llegar a las Finales, Dallas se ve mejor que nunca con su elenco de apoyo. Eso puede que no funcione, pero los Lakers al no intercambiar sus futuras selecciones claramente siguen pensando en el largo plazo en este momento. No van a ir con todo como se podría esperar que hagan muchos equipos con James”, dijo el reportero.

El tiempo también está en contra de los propios Lakers para hacerse con una nueva referencia para el equipo. LeBron James actualmente tiene 39 años y aunque sigue siendo uno de los mejores jugadores de la liga sus números promedio decayeron en 2023: 25.7 puntos, 8.3 asistencias y 7.3 rebotes en 71 encuentros fue lo que dejó sobre el tabloncillo la campaña anterior.

Esto y completar el sueño de jugar ante Bronny podría terminar cerrando el arco de James en la NBA en 2026 con 41 años y el final del contrato por el máximo ($104 millones de dólares) que firmó hace pocas semanas con los Angelinos.

Una posible llegada de Doncic a los Lakers potenciaría una plantilla que cuenta con figuras de la talla de Anthony Davis, D’Angelo Russell o Austin Reeves, añadiendo a un jugador que desde que hace vida en la NBA (2018-2019) tiene un promedio de 28.7 puntos por partido y ha conseguido cinco presencias en el All-Star Game y un premio al Novato del Año.

