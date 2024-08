Alejandra Valencia denuncia reducción de su beca a pesar de ganar una medalla olímpica

La arquera mexicana y ganadora de una medalla en los Juegos Olímpicos de París 2024, Alejandra Valencia, denunció que la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (CONADE) le redujo la beca mensual que percibe a pesar de haber sido una de las pocas atletas aztecas que lograron quedar en el podio olímpico.

Valencia, de 29 años, logró ganar una presea de bronce en la competencia por equipos femenina de tiro con arco durante los Juegos Olímpicos tras una impresionante actuación. Sin embargo, realizó la denuncia justo después de conocer la reducción de su beca aunque sin dar a conocer mayores detalles.

“Vine a firmar la documentación de mi beca y me entero de que por las reglas de operación que rigen a CONADE me bajaron mi beca después de la medalla olímpica. No, pues muchas gracias”, expresó en su cuenta de la red social X (antiguo Twitter).

Ante este hecho la CONADE emitió un comunicado en el que explicaron a detalle que Valencia percibía una beca mensual de unos $2,400 dólares debido a que en el Mundial del 2023 fue segunda en arco recurvo individual y tercera por equipos; a pesar de esto en París 2024 terminó sexta en el individual y tercera por equipos, por lo que su beca fue rebajada a $1,850 dólares.

La organización que es presidida por la antigua medallista olímpica Ana Gabriela Guevara también sostuvo que a las atletas Ángela Ruiz y Ana Paula Vázquez, compañeras de equipo de Alejandra Valencia, se les aumentó su beca debido a que pudieron mejorar su rendimiento y por este motivo ganarán poco más de $1,500 dólares.

Recordemos que la deportista de tiro con arco ya tenía una medalla de bronce que conquistó en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 tras la actuación que mantuvo con Luis Álvarez en la prueba mixta.

