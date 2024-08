AMLO descarta dialogar con embajador de EE.UU. sobre su reforma judicial

El presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, anunció este lunes que no se reunirá con el embajador de Estados Unidos, Ken Salazar, para discutir su controvertida reforma judicial. Esta decisión sigue a las críticas de la semana pasada, que sugieren que la iniciativa podría poner en riesgo la democracia y el comercio entre México y Estados Unidos.

“No habrá encuentro con Salazar. Ese es un asunto de los mexicanos y se está resolviendo en las instituciones de nuestro país”, declaró López Obrador durante su conferencia matutina. El presidente mexicano respondió así a las declaraciones del representante de Washington, quien había ofrecido colaboración y un “diálogo honesto y abierto” sobre la reforma judicial.

La propuesta de López Obrador, que busca elegir a jueces por voto popular, ha generado tensiones entre ambas naciones. En días anteriores, Salazar advirtió que la reforma podría afectar la relación comercial con Estados Unidos y facilitar la intromisión del crimen organizado en la justicia. Estas declaraciones llevaron a México a enviar una nota de protesta a Washington.

López Obrador criticó el uso del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) como pretexto para oponerse a su reforma judicial. “Diálogo siempre debe haber, pero los temas relacionados con México nos corresponden a nosotros. Ningún gobierno extranjero puede tratar asuntos que solo corresponden a los mexicanos”, afirmó.

El presidente mexicano subrayó que, aunque existe un tratado comercial con Estados Unidos, esto no implica que gobiernos extranjeros puedan intervenir en asuntos nacionales. “El tratado no es para que nosotros cedamos nuestra soberanía. Es para tener una buena relación económica-comercial que nos conviene a las dos naciones, pero no para que México se convierta en un apéndice, en una colonia”, aseveró.

Entidades financieras como CitiBanamex y Morgan Stanley, así como calificadoras de crédito como Fitch, han alertado sobre los riesgos de la reforma judicial propuesta por López Obrador, citando la incertidumbre que genera entre los inversionistas.

Con información de EFE

