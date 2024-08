Arrestan a exagente acusado de matar a tiros a miembro de la Fuerza Aérea en Florida

Un exagente del condado de Okaloosa, en Florida, fue arrestado el lunes por presunto homicidio involuntario con arma de fuego por la muerte de Roger Fortson, un aviador de alto rango de la Fuerza Aérea de Estados Unidos.

Greg Marcille, fiscal estatal adjunto, anunció el viernes que Eddie Duran, de 38 años, enfrenta un delito grave de primer grado, que podría conllevar hasta 30 años de prisión.

El arresto se produjo después de que se entregara voluntariamente a las autoridades. Según los registros, fue ingresado en la cárcel del condado y su primera comparecencia ante el tribunal se realizará por videoconferencia el martes por la mañana.

Según los informes, Duran acudió al apartamento de Fortson en respuesta a un informe de disturbios domésticos, que resultó ser falso. Al abrir la puerta, la víctima sostenía una pistola apuntando hacia el suelo.

Posteriormente, Duran disparó varias veces antes de ordenar a Fortson que soltara el arma, lo que le ocasionó la muerte, según los informes. Se reveló que el sospechoso afirmó haber visto agresión en los ojos de Fortson y disparó por temor a ser atacado.

Evidencias en contra de Duran

Una investigación interna concluyó que la vida de Duran no estaba en peligro en el momento del tiroteo. Expertos externos también han señalado que un agente no puede disparar solo porque un sospechoso tenga un arma si no existe una amenaza inmediata.

Duran comenzó su carrera como oficial de policía militar en el ejército. Se unió a la oficina del sheriff del condado de Okaloosa en julio de 2019, pero renunció dos años después debido a la transferencia de su esposa a un hospital naval. Regresó a la oficina del sheriff en junio de 2023.

Los registros de personal muestran que Duran fue reprendido en 2021 por no completar la verificación de direcciones de delincuentes sexuales registrados y por abandonar su puesto en una escuela secundaria antes del final del horario escolar.

De acuerdo con los registros de llamadas al 911, los agentes nunca habían sido llamados al apartamento de Fortson anteriormente, aunque sí a una unidad cercana en diez ocasiones durante los ocho meses anteriores, incluida una vez por un disturbio doméstico.

Con información de The Associated Press

