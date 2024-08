Aryna Sabalenka impone su estilo en el US Open

Aryna Sabalenka, cabeza de serie No. 2 derrotó este lunes 6-3 y 6-3 a la australiana Priscilla Hon en primera ronda del US Open 2024.

Sabalenka luce completamente recuperada de sus molestias físicas que la llevaron a desistir de su participación en Wimbledon y los Juegos Olímpicos de París para centrarse en la gira de canchas rápidas de Estados Unidos.

Tras coronarse en Cincinnati, ahora en Flushing Meadows, Sabalenka arrolló en menos de 80 minutos a Hon, que venía de la fase previa, con 3 ases y el 71% de puntos ganados con su primer servicio y cuatro puntos de quiebre concretados en la pista del estadio Louis Armstrong.

“Si comparamos la primera ronda en Cincinnati y la primera ronda aquí, diría que aquí lo hice mucho mejor. Pero si lo comparamos con las semifinales y la final, creo que hoy no jugué mi mejor tenis, pero estoy feliz de que, aunque no me sentí en mi mejor momento, pude seguir en el partido y poner tanta presión a mi oponente. Estoy bastante contenta con el nivel de hoy”, dijo Sabalenka después del partido.

Sabalenka que perdió la final del año pasado ante la estadounidense Coco Gauff, ahora cuenta con 22 triunfos en Flushing Meadows, 16 en sets corridos, para con 24 situarse en la tercera jugadora con más victorias en canchas rápidas durante la actual temporada.

El duelo estuvo muy disputado. Tanto Zabalenka como Hon anotaron cinco tiros ganadores y siete errores no forzados en el primer set. Pero fue el porcentaje de puntos ganadores de Sabalenka con el primer servicio, lo que le dio la ventaja para llevarse el primer set.

La bielorrusa superó a su oponente australiana para construir una ventaja de 3-1 en el segundo. A pesar del intento de Hon de cambiar el ritmo de los intercambios, una estrategia que le valió un quiebre de servicio, Sabalenka respondió saliendo de un hoyo de 0-40 en juegos consecutivos para ponerse por delante 5-2. Hon hizo un último esfuerzo para extender el partido a 5-3, pero Sabalenka logró cerrarlo en cero y avanzar a la segunda ronda.

Sabalenka, ganadora de 15 títulos, se enfrentará a la italiana Lucia Bronzetti, contra quien tiene un récord de 1-0 en sus enfrentamientos directos tras una victoria en sets corridos en las canchas duras de Brisbane este año.

Bronzetti se benefició de la retirada de la neozelandesa Lulu Sun, cuando el marcador del partido estaba en 6-3, 0-0.