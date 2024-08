¿Canelo o Benavídez?: Caleb Plant revela quién tiene mayor pegada

El boxeador Caleb Plant decidió hablar sobre el deseo que tiene el mundo del pugilismo sobre el posible combate entre el mexicano y múltiple campeón de los pesos súper medianos, Saúl ‘Canelo’ Álvarez, y el mexicoamericano David Benavídez; ante este motivo decidió analizar los enfrentamientos que tuvo con cada uno y revelar cuál de los dos tiene una pegada más fuerte que le daría ventaja en su combate.

Durante una entrevista ofrecida para Fight Hub, Plant resaltó que se siente con la plena capacidad para revelar cuál de los dos peleadores tiene mayor fuerza en sus golpes por haber enfrentado a ambos; posterior a esto aseguró que el Canelo Álvarez es sin duda mucho más contundente en sus golpes que Benavídez, por lo que esto le daría una cómoda ventaja en un posible combate entre ambos.

“Definitivamente tienen diferentes estilos, creo que Canelo pega más fuerte de un solo golpe. Pega más fuerte que David. David combina sus golpes, no solo más que Canelo, sino que la mayoría de la gente en el boxeo”, expresó.

Caleb Plant sufrió una contundente derrota contra el Canelo Álvarez el 6 de junio de 2021 tras recibir un nocaut técnico en el round 11 de este enfrentamiento que se realizó en el MGM Grand de Las Vegas, Nevada.

El duelo contra el ‘Monstruo Mexicano’ ocurrió el 25 de marzo de 2023 en el que también sufrió una derrota; en esta oportunidad se definió por decisión unánime luego de 12 asaltos también disputados en el MGM Grand.

“Ambos tienen sus pros y sus contras. Ambos tienen una defensa subestimada y son fuertes. Ambos son grandes peleadores. Hay una diferencia de estilos, pero ambos son excelentes en lo que hacen”, resaltó Caleb Plant en sus declaraciones.

Para finalizar, el peleador analizó también quién sería el ganador de este combate en el que mostró claramente su favor por el tapatío al considerar que tiene la mejor pegada y la experiencia suficiente para agotar a su contrincante y poder tumbarlo.

“Siento que Canelo tiene más experiencia y tal vez un poco más de inteligencia debido a la experiencia. Creo que él (Canelo) pega más fuerte que David. Al mismo tiempo, hay cosas que David hace mejor que Canelo, como lo mencioné”, enfatizó.

“La gente me pregunta ¿quién crees que va a ganar? y cuando se trata de una gran pelea como esa en realidad es como tirar los dados, no puedo decirlo (quién ganará). Porque hay tantas variables que entran en juego, qué tan bien se duerme antes de la pelea, su campamento. Y a veces simplemente pelean y ponen lo mejor de sí. Hay tantas variables pequeñas que me gustaría simplemente ver esa pelea como aficionado, tirar los dados y ver quién gana. No podría decirlo con seguridad”, concluyó.

