Carlos Alcaraz encara un nuevo desafío en el US Open

El rival de turno de Carlos Alcaraz, No.3 del mundo no registra mayores antecedentes en el circuito, el que dejó por un tiempo para enfocarse en sus estudios.

De su parte el español viene precedido de una temporada arrolladora pese a su derrota en Cincinnati, donde cayó en primera ronda ante el francés Gael Monfils, ahora tendrá en mente ganar su segundo US Open tras el conquistado en 2022.

El español se muestra confiado y dijo no estar preocupado por no tener tantos partidos disputados en canchas rápidas previos al último Grand Slam del año.

“Obviamente me gustaría tener más partidos en la superficie, pero no me afecta en absoluto, si miramos atrás, por ejemplo, en Roland Garros, tampoco tenía muchos partidos previos en arcilla, y luego tuve un gran resultado, y lo mismo en Wimbledon”.

Al comentar sobre sus rivales, Alcaraz asegura que todos traen la idea de ganar y eso lo incluye a él.

“Creo que siempre llevo a mis rivales al límite. Intento ser agresivo todo el tiempo, jugar diferentes golpes. Tienen que ser agresivos. Tienen que defender bien si quieren estar vivos en el punto”, dijo Alcaraz en la entrevista previa a su partido de este martes.

“En cada torneo quiero hacerlo bien, y el US Open es muy especial para mí y es uno de los mejores torneos del mundo, sin ninguna duda. Tengo muchísimas ganas de hacerlo bien y de ganarlo”, agregó el español.

Con sólo 21 años, Alcaraz suma 15 títulos en el circuito, entre ellos 3 Grand Slam, todo un récord tras derrotar en Wimbledon por segunda vez a Djokovic, mas la medalla de plata en los recientes ​​Juegos Olímpicos de París.

En el US Open 2024 el español encara un cuadro relativamente cómodo en las primeras rondas, al menos hasta cuartos de final donde ha evitado enfrentarse a Medvedev.

El ruso fue campeón en Flushing Meadows en 2021 y ha disputado otras dos finales y fue quien eliminó a Alcaraz el año pasado en semifinales.

Partidos a tener en cuenta hoy

Este martes debutan algunos jugadores latinoamericanos entre ellos los chilenos chilenos Alejandro Tabilo y Nicolas Jarry.

Tabilo sembrado No. 22, se enfrentará al belga David Goffin, Jarry, cabeza de serie No. 26, ante el australiano O’Connell.

Los argentinos Facundo Díaz Acosta, Federico Coria y Mariano Navone, se enfrentan ante el francés Hugo Gastón, el portugués Nuno Boges y el alemán Daniel Altmaier, respectivamente.