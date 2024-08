Christian Nodal cuenta cómo enfrenta los escándalos

Christian Nodal ha aprendido a lidiar con la atención mediática y las controversias de múltiples maneras. En diferentes entrevistas y a través de sus redes sociales, ha mencionado que es fundamental para él mantener una perspectiva positiva y centrarse en su trabajo, a pesar de los rumores y las críticas que pueden surgir sobre su vida personal.

“En este punto de la vida nada me asusta realmente. Yo sé mi realidad. Entonces, al final del día, ¿crees que te va a afectar alguien dice una mentira? Te va a dar coraje si involucra a las personas que amas, pero no simboliza que te cambie tu realidad. La gente tiene mucho miedo a guiarse por el corazón y, justamente por esto, por el qué dirán. Hay que ser felices“, expresó a MoluscoTV.

El artista ha indicado que, aunque las situaciones personales pueden ser complicadas, prefiere no dejarse afectar por lo que se dice en los medios. Nodal ha expresado su deseo de proteger su vida privada y la de sus seres queridos, enfocándose en su carrera musical y en la creación de música para sus seguidores.

“Tenía 20 años y no conocía el fan detractor, el hate; realmente, no lo había de frente. Todo el mundo me daba consejos, decía ‘qué raro’, todo lo veía bien bonito”, mencionó durante la entrevista. Además, agregó que: “Me mandé la primera cag*da, la segunda, la tercera, la cuarta y la quinta. Para esa edad y ese entonces, no sabía dividir la realidad de las redes sociales. Me costó la salud mental a un punto que (me afectó) física, emocional y psicológicamente; de todas las maneras”, agregó.

En ocasiones, ha utilizado su música como plataforma para expresar sus sentimientos y experiencias, lo que también le ayuda a canalizar las emociones que surgen a raíz de estas controversias.

“Lo mío es cantar, hacer música y eso es lo que soy yo. Ahorita, si le pongo atención a todas esas cosas siento que soy vulnerable; soy ser humano. No estamos para hacer infeliz a nadie y ni que nadie nos haga infelices a nosotros. No se puede vivir en ese panorama bello, precioso siempre; la vida duele a veces; pero aprendí a tomarle importancia a las cosas que conllevan”, manifestó.

