Emmanuel Palomares explica lo que ocurre con Irina Baeva

Irina Baeva ha estado en el centro de atención recientemente debido al quiebre de su relación sentimental con Gabriel Soto, así como su pasado romance con Emmanuel Palomares. Su participación en la obra musical “Aventurera” ha sido clave para su carrera, y su química con el actor de origen venezolano ha despertado el interés del público y los medios de comunicación.

Poco después de anunciarse su ruptura con Soto, Baeva fue vista con Palomares llegando en el mismo carro y ella de inmediato se cubrió el rostro, lo cual ha llevado a especulaciones sobre una posible reconciliación. Aunque el actor evitó profundizar en el tema, destacó la buena relación y el apoyo mutuo que se tienen, especialmente en momentos difíciles.

“Nunca soy de ponerme a hablar de mis cosas personales y esta no sería la excepción. Pero hay una buena energía“, le dijo a los reporteros que le estaban consultando por su vida amorosa.

Sin embargo, Emmanuel no pudo evitar mencionar que ya le ha dado de comer a ella comida típica de su país natal: “Acabo de llevarle a su camerino a Irina (Baeva) arepas, patacón. Buena energía, pasarlo bien. Más allá de lo que se pueda comentar, estoy muy contento, estoy pasándola bien“.

Por otro lado, Irina ha preferido mantener un perfil bajo desde su separación, enfocándose en su trabajo y las últimas funciones de “Aventurera”, a pesar de las críticas que ha recibido. Su situación ha generado una serie de controversias, pero ella continúa trabajando en su carrera y cerrando capítulos en su vida personal. Sin duda, la atención mediática que rodea a estos actores seguirá siendo intensa mientras se desarrollan estas relaciones.

Juan Osorio es el productor de la obra en la que se encuentran trabajando Irina y Emmanuel. Por ello, el mexicano no dudó en aclararle a Berenice Ortiz que entre ellos no estaría ocurriendo nada más allá de lo profesional por ‘Aventurera’: “No, no… Yo te digo que no. Los dos están muy bien ubicados y los dos son muy respetuosos”.

