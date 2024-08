Compró bitcoins en 2013, los perdió y los recuperó gracias a un hacker: ahora es millonario

Una persona de nacionalidad alemana, identificada como Michael, compró bitcoins en 2013 y los guardó en una cartera digital con una contraseña. Con el paso del tiempo los bitcoins multiplicaron su valor pero el usuario perdió su password, por lo que tuvo que recurrir a un hacker para recuperar su dinero.

El joven alemán usó un generador de contraseñas llamado Roboform y la guardó en un archivo cifrado de texto, luego el archivo con la contraseña se corrompió y la perdió para siempre.

En 2024 la cartera tenía un valor de unos 3 millones de euros, pero no podía recuperarlos por la falta de password, por lo que recurrió a un hacker legendario, Joe Grand, conocido como Kingpin.

Grand es famoso por sus videos de YouTube, donde se ha divulgado que ha recuperado otras contraseñas en procesos laboriosos y complejos.

Cuando el interesado contactó a Grand, le contestó que se olvidará de su riqueza porque todas las combinaciones posibles son “más de 100 billones de veces las gotas de agua en todo el mundo“.

Michael insistió y Grand, en colaboración con otro hacker, empezaron a descubrir que podía haber una opción de recuperar el dinero, y luego de un enorme esfuerzo, miles de intentos y documentarse tecnológicamente, lograron lo inimaginable, recuperar la fortuna que parecía perdida, valorada en 3 millones de euros aproximadamente.

Aunque Grand no hace estos proyectos para hacerse rico, dice: “Me mantiene la mente de hacker ocupada y despierta, y me interesa trabajar en proyectos interesantes porque cada caso es un poco diferente. Ahora mismo estoy con una billetera que nunca había visto, así que me toca explorarla, entenderla, hacer algunos experimentos y luego intentar hackearla. También hay otro proyecto en proceso que es muy interesante desde el punto de vista del desafío y del rompecabezas, eso es importante”.

El éxito de Grand le ha llevado a recibir muchos mensajes de gente que ha sido estafada, pues han suplantado su página y piden dinero por adelantado: “Ahora mismo nuestro principal objetivo es tumbar una que lleva mi nombre y la extensión ‘.es’, de España”, dice.

