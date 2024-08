Muerte de Juan Izquierdo: la desgarradora carta que escribió uno de sus compañeros más cercanos

Tras desplomarse en medio de un partido de Copa Libertadores entre Nacional y São Paulo, murió Juan Izquierdo. Su fallecimiento generado a causa del daño neurológico de una arritmia cardíaca, ha conmocionado al fútbol. Horas después del deceso, uno de sus compañeros compartió una desgarradora carta de despedida que se ha hecho viral.

Mateo Antoni publicó en Instagram un extenso escrito en el que dedicó cariñosas y emotivas palabras. “Año y medio. Año y medio hace que te conozco, y desde el día uno siempre fuiste una persona increíble para mí”, inició.

“Me ayudaste, me aconsejaste, me apadrinaste, me exigiste, me pute**, me abrazaste, me reíste… tantas cosas que no me da para describir lo excelente persona que fuiste conmigo”, se lee en la misiva acompañada con una foto de ambos abrazados.

“Año y medio que todos los días pre partido yo llegaba a la habitación cerca de las 00 y vos ya estabas ahí, con ese ronquido que se sentía desde el pasillo y, sí, si supieras las veces que te puteé internamente. Y al otro día cuando nos levantábamos cerca de las 11 sin siquiera ir a desayunar, prendíamos fútbol uruguayo y vos en ese mismo instante te ponías a hacer videollamada con tu niña hermosa y tu esposa, esa familia que en todas las charlas las recordabas, que hacías alusión a que salías a comerte la cancha solo por ellas dos”, expresó Antoni.

El también futbolista de Nacional recordó uno de los leitmotiv de Izquierdo: la familia. “Todo lo hago por mi familia”, decía en varias entrevistas. Mateo sacó a relucir el aprendizaje que esto le dejó.

“Nos hacías recordar que nada importaba más que la familia y que había que darlo todo por ella. Lo que sí me va a quedar para toda la vida es que sé que yo siempre te voy a estar cuidando tu espalda porque sé que vos me vas a estar cuidando la mía”, resaltó.

Conversación antes de un partido

Antoni recordó en el epílogo de su escrito una conversación que tuvo con Izquierdo antes de un encuentro. “Y como me dijiste antes de salir al último partido juntos: ‘Tranquilo, ñery, somo hermano o que somos’. Cómo no voy a ser tu hermano, si hoy soy quien soy en parte, gracias a vos también. Te voy a extrañar para siempre mi querido amigo”, cerró.

A los 27 años, falleció Juan Izquierdo en el Hospital Israelita Albert Einstein de Brasil. Esto, tras desplomarse en el minuto 84 durante el partido de Copa Libertadores entre Nacional y São Paulo. El defensor se encontraba internado desde el pasado jueves.

Sigue leyendo:

· Quién era Juan Izquierdo, el futbolista uruguayo que falleció tras desplomarse en un partido de Copa Libertadores

· La desgarradora despedida de la esposa de Juan Izquierdo

· Murió Juan Izquierdo días después de desplomarse en partido de Copa Libertadores 2024