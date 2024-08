Portavoz de Ben Affleck aclara rumores de romance entre el actor y Kick Kennedy

Luego de la difusión de un gran número de rumores que señalaban que Ben Affleck se encontraba saliendo con Kathleen “Kick” Kennedy, hija de Robert F. Kennedy Jr., el mismo representante del actor alzó la voz para aclarar dichas especulaciones.

De acuerdo con Jen Allen, portavoz del intérprete de “Batman vs Superman”, Affleck no mantiene ningún tipo de relación con Kennedy. Incluso, y de acuerdo con Allen, no está seguro si los actores se conocen.

No hay nada cierto de todo esto. Ni siquiera sé si se conocen” Jen Allen – Portavoz de Ben Affleck

¿Ben Affleck y “Kick” Kennedy no se conocen?

En el marco de la reciente petición de divorcio de Jennifer López a Ben Affleck, ante una corte de Los Ángeles, el medio Page Six reveló que el aún esposo de JLo había sido captado junto a “Kick” en el Polo Lounge del Hotel Beverly Hills.

Incluso, y de acuerdo con la misma información, esa no era la primera vez en la que se veía juntos a los actores estadounidenses.

Días después de las primeras noticias, el mismo medio difundió, gracias a una fuente cercana al actor, que Affleck y Kennedy habrían iniciado su relación antes de que el también director de cine saliera con la nominada al Oscar por “Blonde”, Ana de Armas, en marzo de 2020.

Su amistad ha estado en marcha por un tiempo, incluso antes de Ana. Cuando Ben comenzó a ver a Ana, en 2020, y decidió ponerse en cuarentena con ella durante el Covid, ‘Kick’ estaba menos que emocionada” Fuente cercana a Ben Affleck

En la misma información, también se reveló que Affleck contactó a la intérprete de “Curb Your Enthusiasm”, semanas después de que iniciaran sus problemas matrimoniales con Jennifer López.

Sin embargo, y a pesar de la negatividad del portavoz de Affleck sobre una supuesta relación con Kennedy, otro insider reveló a Page Six que el actor preferiría ser parte del clan Kennedy en vez de una vida glamorosa de “mil millones de dólares en alfombra roja” con la intérprete de “On The Floor”.

Jennifer López presentó el divorcio a Ben Affleck el mismo día que celebraron su boda en la casa del actor en Georgia en 2022. Crédito: Joel C Ryan | AP

Hasta el momento, y tras las recientes revelaciones, ninguno de los involucrados, Affleck y Kennedy, se han pronunciado al respecto de dichos rumores.

Jennifer López pide el divorcio de Ben Affleck

Fue el pasado 20 de agosto que la cantante de origen latino presentó la petición de divorcio de Ben Affleck ante el Tribunal Superior del Condado de Los Ángeles.

Dentro de los acuerdo los documentos presentados, también se reveló que la actriz exigió la devolución de su apellido de soltera: Jennifer Lynn López, además de rechazar la manutención conyugal, pidiendo la misma acción para el ganador del Oscar por “Argo”.

