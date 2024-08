¿Quién es y qué le pasará al réferi que se hizo viral por abandonar el combate de Floyd Mayweather vs. John Gotti?

El árbitro panameño Héctor Afú se hizo viral el fin de semana pasado. Durante la pelea de Floyd Mayweather Jr. vs. John Gotti el réferi renunció en medio del combate.

Hector Afú árbitro panameño recibió su trofeo como el mejor árbitro a nivel mundial en la convención de el CMB. muy merecido. Felicidades. pic.twitter.com/J1ZocfeOsh — Juan Carlos Tapia (@JCTapiaLMB) October 23, 2019

En el segundo round, a falta de un minuto para terminar, Afú se acercó a ‘The Money’ para darle unas indicaciones. Básicamente, lo estaba advirtiendo por sus reiterados golpes indebidos a Gotti. No obstante, Floyd se molestó y comenzó a discutir con el juez. “¡Quítate, hazte a un lado!”, le dijo.

La contestación parece que no sentó nada bien al panameño, quien detuvo la pelea y se acercó a conversar con los jueces en la mesa. Todo esto, en medio de groseros reproches por parte de Mayweather. Acto seguido, abandonó el cuadrilátero.

¿Quién es Héctor Afú y qué le pasará tras abandonar el combate?

El combate de la discordia del pasado sábado en la Arena de Ciudad de México, fue el segundo de la noche para el réferi. También estuvo en la pelea previa entre David Picasso y Azat Hovhannisyan.

Héctor Humberto Afú Sánchez es un réferi panameño con amplia experiencia. Desde el 2003 se desempeña como árbitro en combates de boxeo. Ha llevado las riendas peleas de talla internacional como Naoya Inoue vs. Stephen Fulton, George Kambosos vs Devin Haney o Tommy Fury vs. Jake Paul.

¿Por qué no lo sancionarán?

Tras la polémica, el Consejo Mundial de Boxeo (CMB) dio un espaldarazo a Afú y aseguró que no recibiría sanción por tratarse de una pelea de exhibición.

“Las peleas de exhibición no son oficiales, y, por lo tanto, no hay jueces y no hay ganador, es simplemente un acto deportivo para entretener a los aficionados”, indicaron.

En este sentido, el CMB también confesó que esta designación fue totalmente planificada debido a la trifulca en la que terminó el primer combate de Mayweather y Gotti en Miami.

“Derivado del muy lamentable escándalo que se dio cuando estos dos peleadores se enfrentaron el año pasado en Miami, la Comisión de Boxeo buscó prevenir al máximo otro episodio similar, y se asignó un referí de experiencia mundialista, el panameño Hector Afú”, explicaron.

Asimismo, destacaron que el panameño cuenta con una carrera y una trayectoria intachable. “Héctor Afú es sin duda uno de los mejores réferis del mundo y así lo demostró al tomar una decisión sobresaliente ante una situación presentada durante una exhibición”, dijeron.

