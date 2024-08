Fidel Ambriz sueña con jugar en Europa tras su firma con Rayados

El futbolista Fidel Ambriz se convirtió en el nuevo refuerzo de los Rayados de Monterrey para el presente torneo Apertura 2024 de a Liga MX y este mismo jueves llegó a la ciudad mexicana para poder unirse a la plantilla y así poder realizar los primeros entrenamientos junto a sus nuevos compañeros con los que espera poder brillar dentro del campo de juego para poder dar su ansiado salto al fútbol de Europa.

Estas declaraciones las realizó el jugador de 21 años ante los medios de comunicación tras su llegada a la ciudad de Monterrey, donde destacó que espera poder jugar en el viejo continente en algún futuro y afirmó que Rayados es un equipo con el que puede alcanzar este objetivo al ser una de las instituciones deportivas más importantes de la Liga MX; asimismo afirmó que hará todo lo posible para poder ayudar a los suyos en alcanzar el pase a la Liguilla y posteriormente el título de campeón.

“De todo un poco, como le digo es aprovechar las oportunidades, esta posibilidad se dio, yo eternamente agradecido con club León y obviamente con Rayados por la confianza que están depositando en mí, ya lo mencioné también ayer en mi última rueda de prensa por así decirlo en León que para venir a Rayados se juntaron muchos factores en pro de obviamente entre las partes involucradas Rayados y León, pero también para mí, el poder jugar en un equipo como Rayados lo que significa con su gente, con su afición, un equipo que siempre pelea liguillas y campeonatos, a mi me emociona mucho eso”, expresó.

“Entonces también la vitrina de poder jugar aquí, el jugar un Mundial de Clubes, que también obviamente si me quedaba en León también lo iba a jugar, pero jugar con Rayados también va a ser muy bonito, y mi objetivo sí es Europa y lo sigo diciendo, como lo dije ayer, lo dije antes de venir a Rayados siempre va a ser mi prioridad, tengo 21 años, no creo que se me vaya el tren si me vengo aquí a Rayados uno o dos años, los que tengamos que estar pero para eso tengo que ganarme un lugar aquí, ganarme al técnico, a la afición, y ganar muchos partidos y que me vaya muy bien aquí”, agregó en sus declaraciones.

Ambriz también reveló que tuvo un profundo interés por parte de Chivas Rayadas de Guadalajara y los Tigres de la UANL; a pesar de esto terminó eligiendo a Monterrey debido a que no recibió una propuesta formal por parte de estos equipos para sumarlo a sus filas y espera que esta actividad le permita poder ganarse un puesto para viajar a Europa.

“Obviamente que viendo mis posibilidades como lo mencioné de ir a Europa que ayer a la mejor salió que dije que había interés de esos tres equipos mexicanos, por ejemplo de Chivas que lleva más de un año que en ese mercado tuvo interés, y te digo, no hubo nada formal como esto de Rayados que llegaran a cifras y demás, intereses puede haber muchos, pero me ofrecieron un proyecto deportivo muy importante, muy interesante porque a mí en lo personal me llamó mucho la atención, desde que obviamente uno se enfrenta como rival a Rayados siempre el BBVA cuando van a casa con su afición, a mi casa con nuestra afición, es un equipo muy importante en el futbol mexicano que vino a levantar también con los últimos años y yo espero venir a aportar mi granito de arena”, concluyó.

