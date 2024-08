La artista boricua Edra Soto adornará Central Park con su “Graft”

A partir del próximo jueves 5 de septiembre, la Plaza Doris C. Freedman en Central Park será el escenario de “Graft”, una nueva creación artística de la artista Edra Soto que ofrece una reflexión profunda sobre la identidad cultural y la experiencia de la diáspora puertorriqueña.

La instalación de Soto, comisionada por Public Art Fund, se inspira en las rejas decorativas típicas de la arquitectura puertorriqueña de la posguerra. Dichas rejas, que se encuentran comúnmente en las viviendas de clase baja y media en Puerto Rico, serán representadas en formas variadas utilizando concreto terrazo rojo y acero corten.

“Las rejas tienen mucho sentido para mí como una expresión de uno mismo. Existen y son entendidas como una formalidad en el arte, pero pueden vivir en invisibilidad porque no están destinadas a ser contemplativas”, explicó la artista boricua.

El uso de rejas en su trabajo no sólo sirve como un elemento estético, sino que también aborda la compleja experiencia de la migración y el sentimiento de desarraigo.

“El proyecto Graft busca expresar mi experiencia como migrante y cómo las características arquitectónicas median nuestra relación con el entorno”, comentó.

En la obra, Soto incorpora patrones geométricos que evocan hojas de palma caribeñas y símbolos yorubas, conectando así el diseño de las rejas con influencias africanas en la cultura puertorriqueña.

“Al trasladar estos motivos a estructuras en los Estados Unidos, Graft explora ideas de familiaridad y hogar, y las barreras físicas, psicológicas y comunicativas que mantienen a las personas de no sentirse ‘pertenecientes’”, explicó la artista.

La instalación está diseñada no solo como una obra de arte, sino como un espacio interactivo que invita a la contemplación y a la comunidad. Soto ha creado un ambiente donde los visitantes pueden descansar, reflexionar o participar en actividades comunitarias como torneos de dominó, en colaboración con The Clemente Soto Velez Cultural and Educational Center. Estos eventos ayudarán a activar la instalación y fomentar el sentido de comunidad que Soto busca transmitir.

La pieza “Casa Nuestra”. Cortesía

“He querido que la instalación funcione no solo como una obra de arte, sino como un espacio donde las personas puedan detenerse, pensar y conectarse con los demás. El objetivo es crear un entorno donde los visitantes puedan encontrar un respiro, una pausa en su rutina diaria, y participar en eventos que refuercen el tejido de la comunidad”, dijo Soto.

Con esta obra, Soto no solo celebra el patrimonio puertorriqueño, sino que también ofrece una plataforma para que las experiencias de la diáspora sean reconocidas y valoradas en un contexto tan icónico como Central Park.

Edra Soto: Graft estará en exhibición hasta el 24 de agosto de 2025. Abierta al público todos los días y la entrada es gratuita. Además, la aplicación Bloomberg Connects permitirá explorar la exhibición en cualquier momento y lugar.

Para más información sobre la instalación y los eventos relacionados, visita: https://www.publicartfund.org/