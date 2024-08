Messi regresó a los entrenamientos con el Inter Miami

En plena final de la Copa América 2024 entre Colombia y Argentina, el capitán Lionel Messi sufrió una fuerte lesión de rotura parcial de los ligamentos de su tobillo derecho. Lo que lo ha mantenido alejado de las canchas durante mes y medio.

Pero al parecer Messi viene evolucionando de buena manera e incluso este miércoles se unió al plantel y regresó a los entrenamientos con el Inter Miami. Aunque de forma aislada y con ejercicios limitados, pero sin duda es una buena señal para el astro argentino.

Incluso el entrenador del Inter Miami, Gerardo “Tata” Martino, habló con el diario The Athletic sobre la actualidad de Messi y su lesión. Afirmando que ya se encuentra realizando algunos ejercicios para regresar lo antes posible al campo.

“Había ejercicios específicos que ideamos para permitirle un cierto nivel de participación”, explicó el estratega rosarino sobre la evolución de Messi en los entrenamientos.

Aunque Messi ya regresó a los entrenamientos su situación con respecto a la lesión sigue siendo evaluada. Por lo cual no podrá volver a jugar por el momento, “Todavía no tiene autorización médica”, respondió Martino ante la duda sobre el regreso del futbolista.

Incluso el Tata comentó sobre cómo irán trabajando con Messi en las próximas semanas. Pues quiere que el delantero de 36 años tome nuevamente confianza y esté al 100% antes de que pueda volver a jugar con el equipo.

“Está la parte física y la parte mental. Si podemos ir incorporándolo poco a poco a algunos entrenamientos con el grupo, ganará confianza en las dos áreas”, explicó el entrenador del Inter Miami.

“Los tiempos más o menos están, no está entrenando con el grupo, sí ya sale a campo y está trabajando con los preparadores físicos y va evolucionando bien, era previsible que no esté con Argentina porque todavía no está en condiciones de jugar, pero seguimos bien”, completó el DT.

Por el momento el Inter Miami se encuentra en buen momento como líder de la Conferencia Este a falta de ocho fechas para terminar la temporada regular. Messi podría volver a vestir la camiseta de las Garzas en la recta final de la temporada.

