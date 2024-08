Anahí conversó su regreso a la TV con sus pequeños

Anahí ha regresado a la televisión como investigadora en el programa “¿Quién es la Máscara?”, un regreso que no estaba en sus planes, pero que decidió aceptar bajo ciertas condiciones. La cantante y actriz reveló que su decisión estuvo influenciada por la necesidad de contar con la aprobación de sus hijos, Manuel y Emiliano, quienes son su prioridad ahora.

“Es el proyecto perfecto. Tenía que ser justo así, un proyecto familiar, blanco, donde yo pueda llevar a mis hijos y no tenerles que tapar los oídos o decirles ‘esto no lo pueden ver’. Ellos fueron los que decidieron. ‘Les voy a poner algo y díganme si les gustaría que mamá saliera en ese programa’. Entonces los senté frente a la tele y les puse unos videos de ¿Quién es la Máscara? Bueno, no te puedo explicar su emoción con los disfraces”, dijo en exclusiva para la revista ‘Quién’.

A lo largo de su trayectoria, Anahí ha experimentado una evolución significativa en su vida y carrera. Desde su debut a tan temprana edad en el programa “Chiquilladas”, ha recorrido un largo camino que la llevó a protagonizar exitosas telenovelas y a formar parte de la popular banda RBD. Sin embargo, a diferencia de su pasado, ha dejado claro que su enfoque actual se centra en la felicidad y en las cosas que realmente importan.

“Definitivamente, quiero estar donde me mueva el alma, donde esté feliz. Mientras eso lo tengas claro creo que puedes hacer miles de cosas, dejarte sorprender y también poder sorprender a la gente que te quiere”, añadió durante la conversación.

Este nuevo capítulo en su carrera parece estar alineado con un deseo de equilibrar su vida profesional y su rol como madre, lo que refleja su crecimiento personal y sus prioridades en esta etapa de su vida.

“Yo ya no hago planes, por ejemplo. Fluyo. Disfruto. Si tú me hubieras dicho hace un año: ‘Vas a volver a los foros’, te hubiera dicho, ‘¿qué? No, jamás’, y mira, estoy feliz y emocionada, ilusionada. Entonces, creo que cuando dejamos de planear y fluimos con la vida, el universo te sorprende increíblemente”, expresó la cantante.

