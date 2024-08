Hispano fue golpeado y robado al ser testigo del ataque a otro hombre en metro de Queens

Un hombre inocente fue golpeado y robado por dos sospechosos que lo atraparon mientras agredían a otro hombre dentro de una estación de metro de Queens esta semana, informaron las autoridades.

Identificado como Jeisson Bedoya, de 35 años, residente de Queens, originario de Colombia, vio como dos delincuentes golpeaban y apuñalaban a otro hombre en el entrepiso de la estación de metro 82nd Street-Jackson Heights alrededor de la 1:00 de la madrugada del lunes.

“Ni siquiera tuvo tiempo de llamar al 911”, expresó la tía de la víctima, Yolanda Bedoya, de 57 años.

“Pero cuando vio a esos tipos apuñalando al otro y golpeándolo, se dio la vuelta y se fue rápidamente por las escaleras”.

Sin embargo, la pareja de criminales vieron a Bedoya huir y se percataron que había mirado lo que hicieron y se dirigieron hacia él, manifestó su tía.

“Lo agarraron en la escalera, lo empujaron por la escalera, pero él logró agarrarse del [barandal]”, explicó Yolanda Bedoya en nombre de su sobrino herido.

Los individuos además le robaron el teléfono celular al hispano, pero logró recuperarlo, según su tía.

Pero ese no fue el final del ataque. Las amenazas lo siguieron por las escaleras de la estación, donde lo golpearon varias veces antes de que pudiera salir corriendo a la calle, según un video de cámaras de seguridad, obtenido por New York Post.

Rápidamente, una patrulla se detuvo en la cuadra y Jeisson le hizo señales a los agentes, quienes persiguieron a los delincuentes, pero ellos lograron fugarse.

Los golpes dejaron al hispano con un ojo morado y dolor en la espalda, por el intento de la pareja de empujarlo por las escaleras, pero él rechazó la ayuda de los paramédicos.

Jeisson regresaba a casa de su tía, donde vive, tras reunirse con un amigo cuando fue golpeado brutalmente.

“Nunca esperó que le pasara algo así”, dijo su tía.

“Solíamos decirle: ‘Jay, no salgas demasiado tarde. No te quedes fuera hasta muy tarde. Se está volviendo muy peligroso’. Ya no es como antes”.

Cualquier persona que tenga información sobre los atacantes deberá comunicarse con la línea directa Crime Stoppers del Departamento de Policía de Nueva York al 1-800-577-TIPS (8477) o, para español, al 1-888-57-PISTA (74782).

El público también puede enviar sus sugerencias ingresando al sitio web de Crime Stoppers en https://crimestoppers.nypdonline.org/ , o en X @NYPDTips.

