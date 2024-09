Nicolás Maduro viajaba por el mundo en un avión similar al de Taylor Swift

El jet Falcon 900EX en el que viajaba Nicolás Maduro, y que fue incautado el lunes en República Dominicana y trasladado a Estados Unidos, es similar al Falcon 900XL en el que viaja la famosa cantante Taylor Swift. Aunque ambos aviones comparten ciertas características de alta gama, presentan algunas diferencias.

¿Cuáles son las características del avión de Maduro?

El Falcon 900EX, conocido por su exclusividad y lujo, es un jet de largo alcance que puede volar hasta 4,500 millas náuticas sin necesidad de reabastecimiento.

Según el Departamento de Estado, el régimen de Nicolás Maduro adquirió ilegalmente el aparato por $13 millones de dólares, a través de una empresa fantasma del Caribe.

Este modelo cuenta con motores más eficientes y una capacidad de combustible aumentada, lo que le permite realizar vuelos más largos y con mayor eficiencia en comparación con versiones anteriores.

E 900EX está equipado con avanzados sistemas de navegación y comunicación, así como con una cabina presurizada que mejora la comodidad de los pasajeros durante vuelos prolongados.

El Dassault Falcon 900, equivalente al Air Force One de Venezuela, fue confiscado por violaciones a las sanciones. Foto: Cristóbal Herrera-Ulashkevich / EFE

Además, el interior está configurado para acomodar entre 8 y 12 pasajeros, con asientos que pueden reclinarse y combinarse para formar una cama de tamaño completo. Cuenta también con tres áreas de salón, una cocina completa y un baño, garantizando que los pasajeros tengan todo lo necesario.

¿Cómo es el Falcon 900XL de Taylor Swift?

Por otro lado, el Falcon 900XL de Taylor Swift, aunque también es un avión de lujo, tiene un alcance ligeramente menor y está optimizado para vuelos de media distancia.

Este modelo se destaca por su cabina espaciosa y lujosa, diseñada para ofrecer el máximo confort durante los vuelos.

La configuración interior del 900XL incluye asientos de cuero, sistemas de entretenimiento de última generación y una mayor personalización para satisfacer las necesidades de sus pasajeros.

Además, cuenta con una cocina completamente equipada y áreas de descanso que permiten a los pasajeros relajarse y disfrutar del vuelo.

Ambos aviones representan lo último en tecnología y confort en la aviación privada, pero mientras el Falcon 900EX de Maduro está diseñado para eficiencia y alcance, el Falcon 900XL de Swift se centra en el lujo y la comodidad.

La incautación del jet en República Dominicana plantea interrogantes sobre el impacto real de las sanciones estadounidenses. Mientras millones de venezolanos enfrentaban una severa crisis económica, Maduro y varios altos cargos de su gobierno se movilizaban en un avión de lujo.

Jaime Bayly reaccionó a los aviones de Maduro y Taylor Swift

Sobre esta similitud de los aviones de Nicolás Maduro y de Taylor Swift, el periodista peruano Jaime Bayly, que ha hecho seguimiento a la situación en Venezuela, hizo varias críticas.

“El dictador, que está asustado y escondido, a quien despiertan con sobresaltos durante los apagones de madrugada, que se sabe arrinconado, tiene que haber sentido esta bofetada que el gobierno de Estados Unidos”, manifestó.

Bayly afirmó que el gobernante socialista presuntamente tenía el jet para cuando tuviera que entregar el poder y abandonar Venezuela.

“Seguramente tiene otros, pero no son suyos, no están a su nombre, no los controla directamente él, de modo que si hubiera una subordinación, él podría quedarse sin el control de esas aeronaves, que son estatales y no suyas. La suya estaba escondida en Dominicana y ya no la tiene”, afirmó.

