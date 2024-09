Productos que se venden en Dollar Tree que no deberías comprar

Por más tentador que pueda ser comprar a un precio de $1.25 en Dollar Tree, una TikToker advierte que algunos productos de limpieza deberían ser evitados por contener productos químicos tóxicos.

Denise, con cuenta @franklin_thebulldog, es una influencer con 135,000 seguidores en TikTok. Ella es limpiadora de casas profesional con residencia en Michigan y sus fans acuden a sus videos en busca de consejos de limpieza, reseñas de productos y tutoriales.

Recientemente Denise compartió una publicación con los productos de limpieza de Dollar Tree que ella evita por considerarlos tóxicos.

La influencer dijo que evita usar los populares productos Fabuloso a toda costa: “Este producto es extremadamente tóxico y peligroso para las mascotas y los humanos”.

A Denise tampoco le gusta el desinfectante en aerosol de Homebright por su olor. Y aunque el limpiador de inodoros Classic Clean de The Works puede usarse en caso de urgencia, ella considera que el limpiador no es “lo suficientemente espeso” y no “cubre el inodoro” como debería hacerlo un buen limpiador de baños.

Denise evita los productos de limpieza que contienen cloro por el daño que pueden causar, incluidos el limpiador Totally Awesome de Los Ángeles, el limpiador de cocina Comet y el limpiador con cloro Sun-Pine.

La experta en compras de productos de limpieza también evita los limpiadores de inodoros en paquete doble de Dollar Tree porque “huelen mal y no funcionan tan bien”, a la vez que advirtió que las pastillas limpiadoras de inodoros pueden causar problemas en las tuberías.

Las alternativas de Denise

Para Denise la marca de jabón lavavajillas Oxydol no se debe comprar, ya que “no funciona tan bien como Dawn“.

Para limpieza de ventanas y espejos, es mejor usar Windex en lugar del limpiador de Totally Awesome de Los Ángeles, dice la experta.

También comentó que “Ajax es como Fabuloso”, pero no cree que funcione tan bien como el limpiador Lysol.

