US Open: Iga Swiatek supera a Samsonova y avanza a cuartos

QUEENS, NY – La polaca Iga Swiatek accedió el lunes a los cuartos de final del US Open, luego de vencer de forma contundente a la rusa Liudmila Samsonova por 6-4 y 6-1

Swiatek, No. 1 del mundo, que busca ganar su segundo título en Flushing Meadows, se mostró solvente en su juego y no le dio oportunidad a Samsonova, cabeza de serie No. 16.

La número uno del mundo aún no ha perdido un set en cuatro rondas. El gran juego de Samsonova la mantuvo mano a mano con Swiatek durante gran parte del primer set, lo que les dio a los fanáticos en el estadio Arthur Ashe una muestra de por qué mantiene su liderazgo en los torneos de Grand Slam, su récord ahora llega a 83-17.

“Al principio sentí que estábamos jugando al estilo masculino, manteniendo el servicio en cada juego. Pero sabía que si seguía presionando tendría oportunidades de romperle el servicio. En el segundo solo quería seguir concentrada y no dejar que mi mente se fuera a la deriva”, dijo Swiatek después del partido”.

Swiatek lidera el WTA Tour con 57 victorias en partidos en el año después de ganar cinco títulos, incluida su cuarta corona de Roland Garros, y una medalla de bronce olímpica.

Jessica Pegula, avanzó a cuartos de final tras derrotar a la rusa Diana Shnaider. DINO GARCÍA



La polaca ahora se medirá a la estadounidense Jessica Pegula, que por su parte avanzó tras derrotar 6-4 y 6-2 a la rusa Diana Shnaider.

Swiatek derrotó a Pegula en esta misma etapa en su camino hacia sus títulos de Roland Garros y US Open 2022. Al llegar a su décimo enfrentamiento entre ambas, la polaca posee una ventaja de 6-3

“Nunca es fácil jugar contra Jessica. Tiene un estilo de juego complicado, así que tengo que estar preparada para los intercambios más largos. Es una gran jugadora, así que seguro que será un desafío”, dijo la cabeza de serie número uno, sobre el partido que disputará el miércoles contra Pegula.

Avanzan Haddad Maia y Muchova

También pasaron a la siguiente ronda, la brasileña Beatriz Haddad Maia y la checa Karolina Muchova. La brasileña derrotó 6-2, 3-6 y 6-3 a la danesa Caroline Wozniacki, mientras que Muchova venció a la italiana Jasmine Paolini por 6-3 y 6-3.

Leer más: Todo sobre el US Open