Empleada de lotería aclara mitos sobre métodos para ganar el Mega Millions y Powerball

En Estados Unidos, la emoción por la lotería ha alcanzado niveles sin precedentes con un premio mayor de Mega Millions que se sitúa en los $740 millones de dólares, convirtiéndose en el séptimo más grande en la historia de este sorteo.

Con millones de estadounidenses apresurándose a comprar boletos, surge la eterna pregunta: ¿Existe una estrategia para aumentar las probabilidades de ganar en esta y otras populares loterías como el Powerball?

Esta semana, los premios combinados de Mega Millions y Powerball han llegado a más de $1,300 millones de dólares, una cifra que ha captado la atención y la imaginación de los jugadores en todo el país.

El pozo de Mega Millions ha alcanzado un valor histórico, lo que ha generado una oleada de compras de boletos en todo el territorio estadounidense. La posibilidad de convertirse en millonario de la noche a la mañana impulsa a los jugadores a probar suerte, ya sea utilizando números especiales o confiando en las selecciones rápidas automáticas que ofrecen las terminales de lotería.

El mito de los números de la suerte en la lotería

Una de las creencias más persistentes entre los jugadores es la idea de que ciertos números tienen más probabilidades de salir que otros. Carolyn Becker, portavoz de la Lotería de California, es frecuentemente consultada sobre este tema. “No hay una respuesta sencilla”, explicó en una entrevista con The Californian. “He escuchado que muchas personas tienden a elegir números entre el 1 y el 31 porque están relacionados con fechas importantes, como cumpleaños o aniversarios. Sin embargo, no hay evidencia concreta de que estos números tengan más probabilidades de salir ganadores”.

Becker subrayó que los sorteos de la lotería son completamente aleatorios. “Los números no tienen memoria, por lo que incluso si uno ha salido en un sorteo reciente, no hay ninguna garantía de que vuelva a salir”, aclaró. “Las tendencias pasadas no predicen resultados futuros, y esa es una de las realidades más difíciles de aceptar para muchos jugadores”.

La portavoz de la lotería fue clara al afirmar que no existe un método garantizado para ganar en la lotería. “Si hubiera una fórmula mágica, ya se habría descubierto”, comentó Becker. No obstante, ofreció un consejo práctico para quienes buscan maximizar sus posibilidades: jugar en grupo. “Formar una peña o un grupo de amigos o familiares para comprar boletos en conjunto puede aumentar las probabilidades de ganar, ya que se pueden adquirir más boletos”, explicó. “Eso sí, deben estar preparados para compartir el premio si ganan”.

Es importante tener en cuenta que, aunque comprar más boletos puede mejorar las probabilidades, estas siguen siendo extremadamente bajas. Por ejemplo, las probabilidades de ganar el premio mayor de Powerball son aproximadamente de 1 en 292 millones. Becker enfatizó que esta cifra no cambia, sin importar cuántas personas participen en el sorteo o cuánto dinero haya en juego. “La probabilidad de ganar sigue siendo casi la misma, aunque compres múltiples boletos”, añadió.

A pesar de las estrategias y los mitos, el factor determinante para ganar la lotería sigue siendo la suerte. “No hay un camino garantizado hacia la victoria”, aseguró Becker. “Alguien, en algún lugar, eventualmente ganará el premio. Esa es la única certeza que tenemos”. Recordó el caso de Edwin Castro, quien en noviembre de 2022 ganó un premio récord de $2,040 millones en Powerball. “¿Tenía él algún secreto? Probablemente no, pero lo más seguro es que haya sido simplemente cuestión de suerte”, reflexionó.

Desde el último gran premio de Mega Millions, cuando alguien en Illinois ganó $552 millones en junio, ha habido 25 sorteos sin un ganador del premio mayor, lo que ha llevado a que el pozo acumule hasta alcanzar la impresionante cifra de $740 millones, convirtiéndose en el séptimo premio más grande en la historia del juego.

