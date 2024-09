El Clemente contará las “Historias” de los latinos en Nueva York

Para celebrar y contextualizar las contribuciones fundamentales de la comunidad cultural latina en Nueva York, el Centro Cultural y Educativo Clemente Soto Vélez llevará a cabo “Historias”, una programación cultural con comisiones artísticas y estudios académicos que se llevará a cabo en distintos lugares de la ciudad a partir de este mes y en tres fases a lo largo de tres años.

“La iniciativa Historias representa un paso audaz hacia adelante en el rescate y la re-centralización de las narrativas Latinx dentro del panorama cultural de la ciudad de Nueva York”, explica Libertad Guerra, Directora Ejecutiva de El Clemente. “Al destacar historias Latinx oficiales, borradas u olvidadas, nuestro objetivo es subrayar su impacto en la evolución de la ciudad y la lucha continua por el derecho a la ciudad”.

La programación se desarrollará en asociación con el Consorcio LxNY, una red de 45 instituciones culturales latinas de primer nivel dedicadas a promover la equidad cultural y abordar la histórica falta de financiamiento para las artes y la cultura latina.

“Juntos, celebramos las historias cruciales de la presencia Latinx y rescatamos y amplificamos el papel indispensable que las organizaciones artísticas específicas de cultura juegan en sus vecindarios y en toda la ciudad. Los efectos en cadena de este trabajo son profundos, contribuyendo a lo que hace a NYC único y asegurando que las voces e historias de nuestras comunidades sean reconocidas, accesibles y apoyadas en la imaginación pública”, agregó Guerra.

“Myths, Legends, and Spectacle: Masks and Puppets of Ralph Lee”, 2023, Documentado por Claudia Cortínez

El Clemente se asociará con instituciones líderes con sede en la ciudad, incluidas la Biblioteca Pública de Brooklyn, la Fundación Kinfolk, el Public Art Fund, el Vera List Center, BRIC, el Incite Institute, y Latino Arts and Activisms (LAAS) de la Universidad de Columbia, entre otras.

El comité asesor principal de la iniciativa incluye a Pedro Regalado (historiador, autor del próximo libro Nueva York: Making the Modern City); Urayoán Noel (poeta, crítico, traductor y miembro de la junta de El Clemente); Ana Sepúlveda (Directora Asociada de Performance Space New York); y Shaun Leonardo (artista, performer, Codirector de Recess Art).

”Enraizado en décadas de importante trabajo de artistas y organizaciones artísticas Latinx en los cinco condados de la ciudad de Nueva York, Historias reúne experiencias étnicas y raciales con guión, pertenencia comunitaria, disidencia informada y creatividad”, compartió Arnaldo J. López, Director Administrativo de Pregones y miembro del Comité Directivo de LxNY.

“En su diseño multidisciplinario, en múltiples ubicaciones y con múltiples voces, Historias refleja la experiencia vivida de todos los neoyorquinos y de todos los estadounidenses”.

La primera fase

La primera fase de la iniciativa, Historias Sembradas, comienza este mes e introducirá los temas clave a través de investigaciones colectivas, programas públicos y eventos comunitarios para probar ideas, sembrar alianzas y explorar artísticamente.

La celebración del lanzamiento y una fiesta de barrio en El Clemente los días 28 y 29 de septiembre incluirá actuaciones callejeras, comisiones artísticas, música, estudios abiertos y activaciones públicas presentadas en colaboración con Street Lab.

El evento culminará con el debut especial de Cuarto Oscuro, una obra de video recién comisionada por Seth Tillet y Lucía della Paolera, que se proyectará en el edificio histórico de El Clemente. Otros artistas destacados incluyen a Lizania Cruz, Yanira Castro, Jonathan González, Xenia Rubinos, Jesús Hilario-Reyes, entre otros.

Historias Sembradas también verá al Public Art Fund colaborando con El Clemente en un torneo público de dominó y una serie de conversaciones titulada Domino Table Talks. La serie coincidirá con Graft de Edra Soto, un conjunto de obras escultóricas interactivas de metal y terrazo instaladas en la Plaza Doris C. Freedman de Central Park como un monumento a las comunidades puertorriqueñas. Domino Table Talks organizará conversaciones intergeneracionales grabadas en video en septiembre y octubre, con la participación de figuras como Papoleto y Edwin Torres—dos poetas nuyorriqueños icónicos de diferentes generaciones—la cineasta y académica Frances Negrón-Muntaner, y el artista Miguel Luciano. Un torneo de dominó, presentado por Christian Mártir y CapiCú NYC, se anunciará pronto.

Pieza de Edra Soto, Let Love Win, 2021, Documentada por Daniel Hojnacki

También en septiembre, una serie de eventos de poesía latina presentada en colaboración con la Biblioteca Pública de Brooklyn y la Library of America marcará el lanzamiento en Nueva York de Latino Poetry: The Library of America Anthology, editada por el celebrado poeta Rigoberto González. El primer programa se llevará a cabo el 25 de septiembre en la Biblioteca Pública de Brooklyn, con una actuación en vivo de Bobby Sanabria y lecturas de Emanuel Xavier, Darrel Holnes, entre otros que serán anunciados. La serie continuará el 29 de septiembre en el escenario principal del Festival del Libro de Brooklyn con un panel sobre La política de la poesía latina, que contará con la participación de González y Yesenia Montilla, moderado por Urayoán Noel.

Para más información, visite www.theclementecenter.org/historias.