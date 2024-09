Isaac Cruz Sr. confirma clásula de revancha entre Pitbull Cruz y Rayo Valenzuela

Isaac Cruz Sr., padre del peleador Isaac ‘Pitbull’ Cruz, sorprendió a todos los aficionados del boxeo al revelar que el regreso de su hijo a los cuadriláteros podría ocurrir entre los meses de noviembre y diciembre de este 2024 en lo que sería la revancha contra José ‘Rayo’ Valenzuela debido a que existe una cláusula de revancha en su contrato y el monarca ahora está obligado a cumplirla.

Estas declaraciones las realizó el entrenador durante una entrevista ofrecida para el canal El Clinch, donde detalló que próximamente estarán revelando noticias junto con su promotor sobre este enfrentamiento para poder demostrar que su hijo tiene todas las cualidades para ser un campeón mundial.

“Ya está retomando la actividad en el gimnasio (el Pitbull) y esperando noticias de la próxima pelea o si es que es la revancha, estamos esperando noticias de nuestro promotor. Sí está estipulada la revancha, entonces estamos esperando noticias de nuestro promotor”, expresó Cruz Sr.

Recordemos que Pitbull Cruz perdió su título contra Rayo Valenzuela el pasado 3 de agosto en un intenso enfrentamiento que cortó el poco tiempo de reinado que tuvo el peleador; ante este hecho el equipo de Cruz espera poder aplicar a la revancha para poder buscar recuperar su cinturón de campeón en una nueva subida al cuadrilátero.

“En una revancha cuando hay un contrato firmado es quieras o no quieras. Tienes que cumplir con la revancha, entonces nosotros estamos para lo que venga y demostrarle a la gente que no fue lo que se vio en esa función”, resaltó.

“Noviembre o diciembre en Las Vegas, Los Ángeles o cualquier parte de Estados Unidos, pero sí hay proyecto de regresar en este año. No sabemos nada todavía, todo es hablar, decir, pero nosotros nos concretamos a no solo lo que dice la gente o las redes sociales, si no lo que tenemos en la mesa y es más cierto”, concluyó el padre de Pitbull Cruz.

Sigue leyendo:

–Mauricio Sulaimán asegura que los mexicanos ven a Canelo Álvarez “como un Dios”

–Se revela el cinturón que se disputará en la pelea de Canelo vs Berlanga

–Mauricio Sulaimán sale en defensa del Canelo: “Es víctima de bullying”