Los objetos prohibidos en tu equipaje de mano: podrías meterte en problemas

A partir de septiembre de 2024, Estados Unidos ha implementado una serie de cambios en las regulaciones de equipaje de mano.

Inspiradas en las normativas de la Unión Europea, estas nuevas medidas tienen como objetivo aumentar la seguridad y reducir los riesgos en los vuelos comerciales. Las autoridades como la Administración de Seguridad en el Transporte (TSA) y la Administración Federal de Aviación (FAA) han endurecido las restricciones sobre lo que los pasajeros pueden llevar en sus maletas de mano.

Es crucial que los viajeros estén al tanto de estos cambios para evitar inconvenientes en los controles de seguridad. A continuación, te detallamos qué objetos están prohibidos y cómo puedes prepararte mejor para tus viajes.

Las autoridades de Transporte en EE.UU. han decidido hacer los cambios tras las modificaciones en el equipaje de mano el vuelos europeos. (Foto: Shutterstock)

Objetos prohibidos en el equipaje de mano en Estados Unidos

Entre los artículos que ya no estarán permitidos en el equipaje de mano destacan:

* Objetos afilados: Los pasajeros ya no podrán transportar en su equipaje de mano cuchillos, tijeras grandes o cualquier objeto con una punta o borde afilado que pueda representar un riesgo para la seguridad a bordo. Si necesitas llevar estos artículos, deberán ser despachados en el equipaje facturado.

* Líquidos en envases grandes: Los líquidos, aerosoles y geles en envases superiores a 100 ml siguen prohibidos. Esto incluye perfumes, cremas, champús, pastas de dientes, espumas y geles. Los pasajeros pueden llevar estos artículos en su equipaje de mano siempre y cuando se encuentren en envases que no superen los 100 ml y se transporten dentro de una bolsa plástica transparente con cierre hermético, cuya capacidad no supere 1 litro.

* Explosivos y sustancias inflamables: Cualquier tipo de material pirotécnico, fuegos artificiales o sustancias inflamables están completamente prohibidos. Además, los encendedores de gas y otros dispositivos inflamables también deberán ser removidos del equipaje de mano antes de pasar por los controles de seguridad.

Otras nuevas restricciones importantes para el equipaje de mano

La nueva normativa va más allá de los objetos afilados y líquidos, e incluye restricciones adicionales que pueden sorprender a algunos pasajeros. La FAA y la TSA han publicado una lista de productos adicionales que no pueden ser llevados en cabina.

* Bebidas alcohólicas con alto contenido de alcohol: Las bebidas que contienen más de 70% de alcohol (más de 140 grados) están completamente prohibidas. Esto incluye productos como el alcohol de grano o ciertos tipos de ron de alta graduación.

* Municiones y armas: Aunque las municiones personales ya estaban restringidas, las nuevas regulaciones aclaran los límites para transportar pequeñas cantidades en equipaje facturado, siempre con autorización. No se permitirá ningún tipo de munición o arma en el equipaje de mano.

* Baterías de iones de litio: Las baterías de dispositivos electrónicos, como laptops y cámaras, no deben superar los 100 vatios-hora (Wh) en potencia. Las baterías que superen este límite deberán transportarse en el equipaje facturado o, en algunos casos, no podrán ser llevadas en el avión.

Nuevamente, hay que prestar atención el los líquidos que sí puedes y no llevar en tu maleta de mano. (Foto: Shutterstock)

Consecuencias de llevar objetos prohibidos en el equipaje de mano

Si un pasajero intenta llevar algún objeto prohibido en su equipaje de mano, las autoridades de la TSA confiscarán el artículo durante los controles de seguridad. En algunos casos, esto puede llevar a retrasos o multas, dependiendo de la gravedad de la infracción. Por ello, es fundamental que los viajeros revisen cuidadosamente las normativas antes de empacar.

Además, la implementación de nuevas tecnologías de escaneo en los aeropuertos facilitará la detección rápida de estos objetos, lo que, a largo plazo, reducirá los tiempos de espera en los puntos de control, pero podría causar demoras durante el periodo de adaptación.

Para evitar complicaciones, se recomienda a los viajeros lo siguiente:

1) Consultar las listas oficiales: Antes de tu viaje, revisa la página oficial de la TSA o la aerolínea para verificar la lista actualizada de objetos prohibidos.

2) Empacar con cuidado: Asegúrate de que todos los líquidos que lleves cumplan con las restricciones de 100 ml y que estén en bolsas transparentes y selladas.

3) Atención con el exceso de tecnología: Si viajas con dispositivos electrónicos, verifica las especificaciones de las baterías de iones de litio y asegúrate de que cumplan con los nuevos requisitos.

La nueva normativa de objetos prohibidos en el equipaje de mano en EE.UU. tiene como objetivo aumentar la seguridad aérea, pero también obliga a los pasajeros a estar más atentos a lo que empacan. Revisar las regulaciones y preparar tu equipaje con tiempo puede ahorrarte inconvenientes durante tu viaje.

Sigue leyendo:

* Los únicos alimentos que puedes llevar en el equipaje de mano cuando viajas en avión

* Cambios en vuelos en EE.UU.: Este es el peso máximo que puedes llevar en tu equipaje de mano

* Guía completa para tus vacaciones: ¿Cómo elegir la mejor maleta para tu próximo viaje?