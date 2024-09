Luis de la Fuente responde a Vinícius: “España no es racista”

La gran polémica por el racismo en España continúa con Vinícius Jr. como protagonista. Y es que el brasileño ha sido víctima de numerosos ataques de este estilo en plena cancha en partidos con el Real Madrid.

Esto ha llevado a que el joven jugador acuse a España de ser un país altamente racista e incluso ha llevado demandas legales ante la justicia por estos insultos en los partidos.

En las más recientes declaraciones de Vinícius a CNN el futbolista incluso lanzó la posibilidad de que la FIFA se replanteara la designación de España como una de las sedes a la Copa del Mundo 2030 si es que el racismo en este país continúa de esta manera.

Ante este comentario Vinícius ha recibido varias respuestas al respecto. La primera del propio alcalde de Madrid, quien negó que España fuera una sociedad racista e invitó al jugador brasileño a rectificar sus palabras sobre el racismo en el país y sobre despojarlo como sede del Mundial.

Vinícius Jr. jugador del Real Madrid. Crédito: AP

Y otro de los que recientemente lanzó una contundente respuesta a las declaraciones de Vinícius fue Luis de la Fuente. Seleccionador de España y que viene de ser campeón de la Eurocopa 2024 con “La Roja”.

“España no es racista. España es un país que es ejemplo de respeto e integración. Que hay unos pocos indeseables, pues sí. Pero eso no quiere decir que España sea racista. El Mundial 2020 será un éxito junto a Portugal y Marruecos”, explicó el seleccionador en rueda de prensa previa al encuentro ante Serbia por la Liga de Naciones UEFA.

Carvajal también le responde a Vinícius

Otro que también lanzó su respuesta ante las declaraciones de Vinícius fue el capitán del Real Madrid, y compañero del brasileño, Dani Carvajal. Quien ha vivido de cerca los insultos que ha recibido el jugador.

“Yo sé lo que sufre Vini y siempre lo hemos apoyado interna y públicamente. Creo que LaLiga está mejorando los protocolos contra el racismo, pero más allá de ese pequeño grupo de personas creo que España es un país con diversidad y respeto y no es un país racista“, aseveró el experimentado defensor.

“Yo me he criado en Leganés, que es pura diversidad, y España no es racista. El Mundial 2030 será un éxito. Desde LaLiga se tomarán medidas y desde el episodio de Mestalla no me parece una medida descabellada salir del campo y hasta que no se expulse al racista del estadio pues no volver al campo“, completó el español.

Sigue leyendo:

Alcalde de Madrid le responde a Vinícius: “Espero que rectifique”

Nico Williams explica por qué insultan a Vinícius Jr. en España

Vinícius Jr., Kylian Mbappé y Toni Kroos lideran pelea por el Balón de Oro 2024