María Magdalena Campos-Pons liderará una procesión por la unidad 

Este mes, las calles de Nueva York se convertirán en un escenario de arte, espiritualidad y comunidad con una “procesión de ángeles por el amor radical y la unidad”, liderada por la artista multidisciplinaria María Magdalena Campos-Pons.

La procesión, organizada por Madison Square Park Conservancy en colaboración con Harlem Art Park, tiene el motivo de conectar a personas de diversas raíces a través de la música, la poesía y el arte, y también de brindar al público un espacio de reflexión y celebración.

Campos-Pons, nativa de Cuba, es conocida por su capacidad de fusionar tradiciones culturales y espirituales en sus obras, y fue seleccionada para liderar la procesión en conmemoración del aniversario número 20 del programa de arte en Madison Square Park.

“He usado muchas veces en mis proyectos el formato de procesión porque tiene raíces muy peculiares y profundas en el sincretismo cultural del Caribe y de Cuba, donde tradiciones europeas y tradiciones africanas se conjugan. Yo crecí participando y viendo procesiones, específicamente con los rituales de las celebraciones religiosas, santería, y también con las que se hacían en tiempos de celebraciones católicas”, compartió Campos-Pons.

La procesión se llevará a cabo dos días, el 7 y el 20 de septiembre, cada una con rutas y actividades seleccionadas para resaltar la riqueza histórica y cultural de las comunidades negras, cubanas y latinoamericanas en Nueva York.

Cortesía de la artista y de la Madison Square Park Conservancy.

Primer Día: 7 de Septiembre

La jornada inicial comenzará en Harlem Art Park. La elección de este punto de partida busca resaltar la importancia de Harlem como epicentro cultural.

“Harlem Art Park es un centro de encuentro, celebración e identificación para muchos latinos que hemos venido a Nueva York”, describió la artista. “Una de mis ideas es que esta procesión va a brindarle más atención al parque de arte de Harlem que necesita ayuda. Hay una fuente que no tiene agua, las plantas no son tan bellas ni cuidadas, y realmente yo lo que quiero es que a partir de este momento haya otra interacción de cuidado con el parque”.

La procesión continuará hacia el mural “Dos Alas”, que simboliza la hermandad entre Cuba y Puerto Rico. El recorrido culminará en El Museo del Barrio, donde habrá un taller de creación artística y lecturas poéticas, incluyendo la participación del joven poeta de diez años, Kayden Hern.

“La idea de tener todo el camino marcado por poemas es porque los poemas son mensajes espirituales que se lanzan al aire, son la materialización de cómo nos percibimos en dolor, en alegría y en potencialidad. Invitamos a diferentes poetas con presencia en la historia y la cultura del país, desde poetas laureados hasta los más jóvenes, para establecer y mantener esta interacción de generaciones, conocimiento profundo que hay que salvar y enseñar”, dijo Campos-Pons.

Segundo Día: 20 de Septiembre

El segundo día de la procesión iniciará en el monumento al poeta cubano José Julián Martí en Central Park.

“Estamos haciendo una especie de línea poética espiritual para demostrar la idea de solidaridad, entendimiento y empatía, mostrando la potencialidad de estar y soñar juntos para crear una mejor sociedad. Esta caminata elegante y con gracia es una invitación a experimentar la belleza de caminar unidos con el privilegio de equidad y buena voluntad, especialmente en tiempos donde vemos muchos desarreglos y desafíos”, explicó la artista.

La procesión terminará en Madison Square Park con presentaciones musicales de canciones tradicionales y contemporáneas que conectan con las raíces afro-cubanas, y ritmos de hip-hop, que reflejan la diversidad musical del evento.

En detalle:

Qué: Evento “Procession of Angels for Radical Love and Unity”

Cuándo: 7 de septiembre (9:00 am – 12:30 pm), 20 de septiembre (9:00 am – 2:00 pm)

Dónde: 7 de septiembre: Harlem Art Park – 20 de septiembre: Monumento a José Julián Martí en Central Park

Información: https://madisonsquarepark.org